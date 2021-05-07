Межбанк: «перетягивание курсового каната» продолжится

Четверг на валютном рынке пройдет под воздействием двух основных факторов, которые будут влиять на поведение участников торгов.

Хозяйственная деятельность компаний. Вторая декада мая обычно очень активная, так как компаниям надо успеть выполнить производственные задачи по всему маю, а из-за длительных праздников у них остается для этого мало рабочих дней и они вынуждены ускоряться в своей работе. Это увеличивает активность на всех сегментах рынка, в том числе и на валютном.

Приближение периода бюджетных платежей. Значительная часть компаний в период локдауна сократила свои показатели работы или вовсе была на карантине и не работала. С одной стороны — это снизит объемы налогов, которые им надо будет заплатить до 20-го мая по итогам первого квартала. Но с другой — у бизнеса и нет запаса гривневой ликвидности для финансирования расчетов с государством. Поэтому уже начиная с сегодняшнего дня многие из клиентов начнут готовиться к уплате налоговых обязательств и постепенно накапливать для этого гривну. Дефицит гривны у компаний также стимулирует их активность на валютном рынке.

По нашим прогнозам, объемы операций на торгах 13 мая будут находиться в пределах до $ 120−155 млн при совершении до 460−590 сделок.

По прежнему «перетягивание курсового каната» между крупными покупателями и продавцами продолжится и от их поведения, а главное — выходов по времени на рынок с основными суммами операций — и будет зависеть курсовой тренд в течение дня.

По нашим данным, часть крупных покупателей- иностранцев, сегодня продолжит периодически выходить на торги с покупками доллара и евро в общих объемах в $ 4−8 млн. Но чтобы не провоцировать спекулянтов — они будут делать это небольшими лотами и в течение всей сессии, а не в короткий промежуток времени. В этом случае, они надеются на незначительные колебания курса во время их подобных сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 13 мая будут в пределах: доллар — коридор 27,55 — 27,80 грн, евро — коридор 33,25 — 33,65 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,62 / 27,64

евро — 33,42 / 33,44

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке