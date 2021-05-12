В Черногории туристы смогут сделать COVID-тест бесплатно

Туристы, которые уже покидают Черногорию, смогут бесплатно сделать тест на коронавирус. Это возможно, если в их стране действует такое требование.
Об этом сообщает “Радио и телевидение Черногории” со ссылкой на Минздрав Черногории.
Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович ранее также рассказала, что власти страны предоставили бесплатное лечение тем туристам, которые заболели коронавирусом.
Ранее Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонамиВчера, 09:37 - 1122 25
Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте КиеваВчера, 14:00 - 1313 7
Банки снизили ставки на депозиты для населенияПозавчера, 15:01 - 11746 7
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Позавчера, 18:35 - 885 6
Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тоннВчера, 06:52 - 264 4
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькуляторВчера, 09:00 - 9183 2
Как сэкономить на коммуналке до 50%Вчера, 08:30 - 3600
Куда вкладывать деньги частным инвесторам: советы экспертовВчера, 11:36 - 1688 2
Новые правила переоформления субсидийВчера, 15:00 - 1599
В Сети показали уникальный украинский микроавтобус (фото)Вчера, 05:04 - 1487
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк3 ч. назад - 21
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронПозавчера, 16:50 - 239
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 236
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2581
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2556 2