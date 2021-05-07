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У Зеленского назвали сумму, которую Украина выплатит в 2021 году иностранным кредиторам

У Зеленского назвали сумму, которую Украина выплатит в 2021 году иностранным кредиторам

Украина в 2021 году выплатит по внешним долгам 600 млрд грн, причем четверть этой суммы составляют проценты по кредитам.

Об этом на телеканале «Украина 24» рассказал советник президента Владимира Зелинского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«В марте у нас были пиковые выплаты по нашим долгам. Вообще в этом году Украина выплачивает 600 млрд грн долга, из которых 150 млрд грн — это проценты, которые мы платим, и 450 млрд грн мы возвращаем тело кредита», — сообщил он.

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По словам Устенко, Украина сейчас обслуживает долги, которые накопились в течение последних десяти лет.

«Это очень политически предвзятая трактовка, когда говорят, что долги были сделаны в течение последнего года или двух. Нет, это не так — мы обслуживаем долги, сделанные 10 лет назад. Следующая пиковая выплата у нас идет в сентябре. Мартовские выплаты мы прошли, и никто не увидел, что мы ее проходили, а это были большие выплаты. В сентябре тоже большие», — рассказал советник президента.

Устенко добавил, что Украина планирует в этом году получить от Международного валютного фонда 2 млрд долларов. По его словам, «из 600 млрд грн, которые мы должны выплачивать в этом году, МВФ — это только 10%».

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По материалам Сегодня
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