В Украине построят крупнейший в Европе завод по производству горнолыжного снаряжения

В Виннице начинается строительство крупнейшего в Европе завода по производству горнолыжного снаряжения.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины.

Строительство проходит в границах индустриального парка «Винтер Спорт». Проект реализуется австрийской компанией HEAD International Holding GmbH.

Сообщается, что на реализацию проекта потратят почти 90 млн долларов.

Строительство завода планируется завершить в конце 2022 года, а ввод объекта в эксплуатацию и начало производственного процесса должно начаться во II квартале 2023 года.

В результате реализации проекта будет налажено годовое производство лыж (500 тыс. ед.), лыжных ботинок (650 тыс. ед.) и лыжных креплений (1,3 млн ед.).

Индустриальный парк «Винтер Спорт» размещается на участке около 250 тыс. кв. м., из них на 42 тыс. будут расположены производственные и административные здания.