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ГФС разоблачили уклонение от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода

ГФС разоблачили уклонение от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода

Государственная фискальная служба выявила факты уклонения от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода.

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

«ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры продолжает расследование уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн грн относительно служебных лиц частного предприятия, которое осуществляло строительные работы на Подольском мостовом переходе через р. Днепр в г. Киеве», — сказано в сообщении.

Как отмечается, служебные лица предприятия сформировали фиктивный налоговый кредит по НДС, чем была минимизирована уплата 9 млн грн в государственный бюджет.

В рамках уголовного производства получены оригиналы финансово-хозяйственных документов данного частного предприятия и связанных с ним коммерческих структур, получен доступ к их банковским счетам, допрошены должностные лица и осуществляются мероприятия по установлению транспортных средств, которые использовались при выполнении строительных работ.

«В последнее время Государственная фискальная служба уделяет много внимания противодействию налоговым правонарушениям при осуществлении работ по обновлению и строительству инфраструктуры за средства государства. Государственные средства должны использоваться максимально эффективно и по целевому назначению, а ГФС будет противодействовать возможным махинациям в сфере использования публичных финансов», — отметил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

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По материалам Finance.UA
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