ГФС разоблачили уклонение от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода

Государственная фискальная служба выявила факты уклонения от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода.
Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.
«ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры продолжает расследование уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн грн относительно служебных лиц частного предприятия, которое осуществляло строительные работы на Подольском мостовом переходе через р. Днепр в г. Киеве», — сказано в сообщении.
Как отмечается, служебные лица предприятия сформировали фиктивный налоговый кредит по НДС, чем была минимизирована уплата 9 млн грн в государственный бюджет.
В рамках уголовного производства получены оригиналы финансово-хозяйственных документов данного частного предприятия и связанных с ним коммерческих структур, получен доступ к их банковским счетам, допрошены должностные лица и осуществляются мероприятия по установлению транспортных средств, которые использовались при выполнении строительных работ.
«В последнее время Государственная фискальная служба уделяет много внимания противодействию налоговым правонарушениям при осуществлении работ по обновлению и строительству инфраструктуры за средства государства. Государственные средства должны использоваться максимально эффективно и по целевому назначению, а ГФС будет противодействовать возможным махинациям в сфере использования публичных финансов», — отметил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение МинэнергоВчера, 14:00 - 6446 29
77% украинцев поддерживают проведение «земельного» референдума (опрос)Вчера, 17:21 - 319 3
Нардепы в апреле получили более 3 млн грн компенсации за жильеВчера, 14:33 - 281 3
Половина из ТОП-10 госкомпаний убыточныВчера, 11:38 - 648 3
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладамВчера, 13:00 - 9885 2
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладамВчера, 13:00 - 9885 2
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение МинэнергоВчера, 14:00 - 6446 29
Как будет выглядеть самый большой и самый практичный Renault Logan 2022 (фото)6 ч. назад - 2451
Украинцы бьют рекорды по продаже валюты: банки скупили максимальную сумму за шесть летВчера, 19:42 - 2022 1
В Viber появилась новая функция для защиты от спама11 ч. назад - 1415
Украина планирует запустить в космос семь спутниковВчера, 10:23 - 137
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2139
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2387 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 718
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 910