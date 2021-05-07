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Президент подписал закон, приближающий украинскую энергосистему к европейской

Президент подписал закон, приближающий украинскую энергосистему к европейской

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сертификации оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

12 мая Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи» № 1396-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.

«Принятие этого документа будет способствовать выполнению международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС. В частности, закон обеспечит возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии по модели отделения ISO (Independent System Operator). Эта модель предполагает, что такой оператор пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины, в то же время это имущество остается в собственности государства «, — говорится в сообщении.

Согласно документу, оператор системы передачи — юридическое лицо (акционерное общество), ответственное за безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию и развитие системы распределения, которое получило лицензию на деятельность по передаче электрической энергии. Оператором системы передачи может быть не только владелец системы передачи, как сейчас, но и субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству или государственной компании.

По материалам УКРИНФОРМ
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