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Правительство утвердило стратегические направления противодействия отмыванию средств

Правительство утвердило стратегические направления противодействия отмыванию средств

Кабинет Министров на заседании 12 мая одобрил стратегические направления противодействия отмыванию средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Этим решением КМУ определил основные национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга на ближайшие три года.

«Основные направления определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга», — сообщает Минфин.

В свою очередь, утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое усовершенствование национальной системы борьбы по отмыванию «грязных» средств в соответствии с международными стандартами.

При этом мероприятия поделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки исполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы предотвращения и противодействия, а именно:

  • совершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;
  • совершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
  • повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
  • обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц;
  • международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия, и тому подобное.

Для чего это необходимо. Реализация документа будет способствовать усовершенствованию законодательства и практики его применения согласно международным стандартам и внедрению Украиной новых механизмов борьбы с отмыванием «грязных» средств.

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По материалам Finance.UA
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