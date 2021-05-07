Правительство утвердило стратегические направления противодействия отмыванию средств

Кабинет Министров на заседании 12 мая одобрил стратегические направления противодействия отмыванию средств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Этим решением КМУ определил основные национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга на ближайшие три года.
«Основные направления определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга», — сообщает Минфин.
В свою очередь, утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое усовершенствование национальной системы борьбы по отмыванию «грязных» средств в соответствии с международными стандартами.
При этом мероприятия поделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки исполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы предотвращения и противодействия, а именно:
Для чего это необходимо. Реализация документа будет способствовать усовершенствованию законодательства и практики его применения согласно международным стандартам и внедрению Украиной новых механизмов борьбы с отмыванием «грязных» средств.
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