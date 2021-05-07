Уклонение от уплаты налогов на 12 млн грн: в «Киевгорсвет» проводят обыски

В Киеве проводят обыски в коммунальном предприятии «Киевгорсвет».

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Сотрудники Г У ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в помещениях КП «Киевгорсвет» и подрядных предприятий. Обыски проводятся в рамках уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Как отмечается, частные предприятия, находясь в сговоре с должностными лицами КП «Киевгорсвет», проводили финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами с признаками фиктивности, якобы привлеченными к работам по замене уличного освещения в г. Киеве.

Целью операций было завышение стоимости работ и дальнейшее получение наличных средств.

В ходе обысков будут изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, привлеченных к незаконной схеме.

«Государственная фискальная служба продолжает выявление фактов вымывания средств из бюджета города и противодействие этому явлению. Всем причастным к противоправным действиям, которые причиняют ущерб для общины города, будет дана ​​соответствующая правовая квалификация», — заявил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.