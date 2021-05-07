Уклонение от уплаты налогов на 12 млн грн: в «Киевгорсвет» проводят обыски

В Киеве проводят обыски в коммунальном предприятии «Киевгорсвет».
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Как отмечается, частные предприятия, находясь в сговоре с должностными лицами КП «Киевгорсвет», проводили финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами с признаками фиктивности, якобы привлеченными к работам по замене уличного освещения в г. Киеве.
Целью операций было завышение стоимости работ и дальнейшее получение наличных средств.
В ходе обысков будут изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, привлеченных к незаконной схеме.
«Государственная фискальная служба продолжает выявление фактов вымывания средств из бюджета города и противодействие этому явлению. Всем причастным к противоправным действиям, которые причиняют ущерб для общины города, будет дана соответствующая правовая квалификация», — заявил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.
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