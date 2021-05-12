Важнейшие признаки, по которым не стоит покупать подержанный автомобиль

Эксперты назвали основные признаки тех автомобилей с пробегом, которые не стоит покупать.
На вторичном рынке при желании можно подобрать неплохой вариант, но есть такие предложения, которые нужно сразу исключать.
В этом случае о непригодности сигнализируют несколько признаков, и первым из них является проржавевший кузов. Коррозию, конечно, можно убрать, но эти работы обойдутся достаточно дорого.
Следующий признак – сбоит мотор, при этом специалисты рекомендуют проводить диагностику двигателя даже в авто, которые заводятся с первого раза.
Нужно сразу же отказываться от покупки «утопленников», которых чаще всего завозят из США, так как у таких экземпляров придется менять проводку.
Эксперты также не советуют покупать авто, которое эксплуатировали в качестве такси, ввиду общей изношенности узлов и агрегатов, а также редкие модели, для которых сложно найти комплектующие. И последний нехороший признак – сомнительные документы и регистрационные знаки.
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