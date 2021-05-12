0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Важнейшие признаки, по которым не стоит покупать подержанный автомобиль

Важнейшие признаки, по которым не стоит покупать подержанный автомобиль

Эксперты назвали основные признаки тех автомобилей с пробегом, которые не стоит покупать.

На вторичном рынке при желании можно подобрать неплохой вариант, но есть такие предложения, которые нужно сразу исключать.

В этом случае о непригодности сигнализируют несколько признаков, и первым из них является проржавевший кузов. Коррозию, конечно, можно убрать, но эти работы обойдутся достаточно дорого.

Следующий признак – сбоит мотор, при этом специалисты рекомендуют проводить диагностику двигателя даже в авто, которые заводятся с первого раза.

Нужно сразу же отказываться от покупки «утопленников», которых чаще всего завозят из США, так как у таких экземпляров придется менять проводку.

Эксперты также не советуют покупать авто, которое эксплуатировали в качестве такси, ввиду общей изношенности узлов и агрегатов, а также редкие модели, для которых сложно найти комплектующие. И последний нехороший признак – сомнительные документы и регистрационные знаки.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.