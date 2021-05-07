Как будет выглядеть самый большой и самый практичный Renault Logan 2022 (фото)

Концерн «Рено» готовит к дебюту универсал «Логан» 3-го поколения. Он присоединится к одноименному седану и хетчбэку Sandero, которые дебютировали осенью прошлого года, пишет autoportal.ua.

Внешний вид нового Logan MCV еще не раскрыт, однако в немецком издании AutoBild попытались представить, какой облик получит новинка. Своё виденье зарубежные коллеги сделали на основе «живых» шпионских фото тестового прототипа универсала (недавно был замечен в Швеции), и с оглядкой на то, что предстоящий «вагон» определенно будет похожим на соплатформенный седан Logan 3 и хетч Sandero 3.



Dacia Logan 3

И, как видно, от последних он будет отличаться лишь оформлением задней части, что, впрочем, вполне ожидаемо. Кроме того, универсал будет крупнее, а еще получит рейлинги на крыше. Словом, пойдет по стопам актуальной генерации Logan MCV.



Renault Logan MCV

Предполагается, что у третьего поколения Logan MCV тоже (как и у «двушки») появится кросс-версия Stepway.

В гамме моторов запланированы исключительно бензиновые двигатели: 1-литровый 3-цилиндровый атмосферник на 65 л.с., 3-цилиндровый турбомотор отдачей 90 л.с. и биотопливная версия этого же агрегата мощностью 100 сил. Коробок передач тоже три: 5- и 6-МКПП, а также «робот».

Сначала новый Логан универсал дебютирует под брендом Дачия, а позднее он появится и под материнской маркой Renault. Премьера новинки должна состояться до конца 2021 года.