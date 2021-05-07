0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Как будет выглядеть самый большой и самый практичный Renault Logan 2022 (фото)

Концерн «Рено» готовит к дебюту универсал «Логан» 3-го поколения. Он присоединится к одноименному седану и хетчбэку Sandero, которые дебютировали осенью прошлого года, пишет autoportal.ua.

Внешний вид нового Logan MCV еще не раскрыт, однако в немецком издании AutoBild попытались представить, какой облик получит новинка. Своё виденье зарубежные коллеги сделали на основе «живых» шпионских фото тестового прототипа универсала (недавно был замечен в Швеции), и с оглядкой на то, что предстоящий «вагон» определенно будет похожим на соплатформенный седан Logan 3 и хетч Sandero 3.

Dacia Logan 3

И, как видно, от последних он будет отличаться лишь оформлением задней части, что, впрочем, вполне ожидаемо. Кроме того, универсал будет крупнее, а еще получит рейлинги на крыше. Словом, пойдет по стопам актуальной генерации Logan MCV.


Renault Logan MCV

Предполагается, что у третьего поколения Logan MCV тоже (как и у «двушки») появится кросс-версия Stepway.

В гамме моторов запланированы исключительно бензиновые двигатели: 1-литровый 3-цилиндровый атмосферник на 65 л.с., 3-цилиндровый турбомотор отдачей 90 л.с. и биотопливная версия этого же агрегата мощностью 100 сил. Коробок передач тоже три: 5- и 6-МКПП, а также «робот».

Сначала новый Логан универсал дебютирует под брендом Дачия, а позднее он появится и под материнской маркой Renault. Премьера новинки должна состояться до конца 2021 года.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.