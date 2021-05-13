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За обучение ребенка в детском саду можно получить налоговую скидку

За обучение ребенка в детском саду можно получить налоговую скидку

Налогоплательщики имеют право на налоговую скидку за расходы в пользу учреждения дошкольного образования.

Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Харьковской области.

«Нормами НКУ определено, что право на налоговую скидку по расходам, понесенным в отчетном году в пользу отечественных учреждений образования, возникает у налогоплательщика, у которого оплата фактически подтверждена соответствующими расчетными документами, в которых указано, что платеж за обучение осуществлен непосредственно лицом, которое обращается за налоговой скидкой, и копией договора, идентифицирующий учреждение образования — предоставителя услуг и получателя образования — получателя услуг», — сказано в сообщении.

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Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, его муж или жена, дети такого физического лица, в том числе усыновленные.

В налоговую скидку включаются фактически понесеные в течение отчетного налогового года плательщиком НДФЛ расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами. В частности, это могут быть квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и лицо, которое обращается за налоговой скидкой (их покупателя (получателя).

Также копии договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты за такие товары (работы, услуги).

Справка Finance.ua:

Чтобы вернуть себе часть уплаченных за обучение денег, нужно будет собрать пакет документов, в который входят:

  • копия паспорта;
  • копия идентификационного номера;
  • копия о доходах по форме № 3;
  • копия договора с учреждением образования;
  • копия квитанций (чеков, платежных поручений) об оплате обучения;
  • оригиналы документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
  • налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах;
  • заявление, в котором указаны реквизиты счета для перечисления возмещения.

Затем нужно обратиться в отделение фискальной службы по месту жительства. Средства вернутся на счет в течение примерно 60 дней с момента подачи всех необходимых документов.

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По материалам Finance.UA
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