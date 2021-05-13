За обучение ребенка в детском саду можно получить налоговую скидку

Налогоплательщики имеют право на налоговую скидку за расходы в пользу учреждения дошкольного образования.
Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Харьковской области.
«Нормами НКУ определено, что право на налоговую скидку по расходам, понесенным в отчетном году в пользу отечественных учреждений образования, возникает у налогоплательщика, у которого оплата фактически подтверждена соответствующими расчетными документами, в которых указано, что платеж за обучение осуществлен непосредственно лицом, которое обращается за налоговой скидкой, и копией договора, идентифицирующий учреждение образования — предоставителя услуг и получателя образования — получателя услуг», — сказано в сообщении.
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Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, его муж или жена, дети такого физического лица, в том числе усыновленные.
В налоговую скидку включаются фактически понесеные в течение отчетного налогового года плательщиком НДФЛ расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами. В частности, это могут быть квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и лицо, которое обращается за налоговой скидкой (их покупателя (получателя).
Также копии договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты за такие товары (работы, услуги).
Чтобы вернуть себе часть уплаченных за обучение денег, нужно будет собрать пакет документов, в который входят:
Затем нужно обратиться в отделение фискальной службы по месту жительства. Средства вернутся на счет в течение примерно 60 дней с момента подачи всех необходимых документов.
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