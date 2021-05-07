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Украинское автопроизводство за апрель выросло на треть

Украинское автопроизводство за апрель выросло на треть

По предварительным данным объем выпуска автотранспортных средств в прошлом месяце составил 962 ед. Таким образом, по сравнению с апрелем прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился в 16 раз, а относительно предыдущего месяца на треть.

Об этом сообщает Укравтопром.

Легковых автомобилей в апреле было произведено 904 ед., против 59 ед. годом ранее. Относительно марта в этом сегменте автопрома произошел рост почти на 36%.


Инфографика: Укравтопром

Автобусное производство закончило месяц с результатом 56 ед., что на один автобус больше мартовского показателя. В апреле 2020 г. не было произведено ни одного автобуса.

В апрельском отчете по коммерческим автомобилям, как и в предыдущем месяце, заявлены только два автомобиля, собранные на предприятии «Черкасский автобус». Год назад отчетов по производству коммерческих авто не было.

Всего с начала года в Украине было произведено 2791 ед. автотранспортных средств, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года:

  • легковых автомобилей – 2594 шт. (+110%)
  • коммерческих – 8 шт. (-33%);
  • автобусов – 189 шт. (+9%).

Справка Finance.ua:

  • В апреле украинцы зарегистрировали 38,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 11% превысило показатель предыдущего месяца.
  • В апреле на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей.

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По материалам Finance.UA
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