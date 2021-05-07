Volkswagen показал новый Multivan

Volkswagen показал в Сети изображения-тизеры микроавтобуса Volkswagen Multivan нового поколения. Его продажи начнутся летом текущего года.
На данный момент известно, что новый Multivan построен на платформе MQB. Утверждается, что новый Multivan просторней, чем модель прошлого поколения, так как у него длиннее колесная база. На втором и третьем рядах появились кресла вместо диванов.
Какие силовые агрегаты вошли в линейку двигателей – пока не известно. По слухам, покупателям предложат также версию с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. В целом же этот микроавтобус технически должен быть похож на «Гольф» текущего поколения.
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