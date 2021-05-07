Kia представила новый гибридный седан Kia K8

Компания Kia представила новый седан Kia K8 с гибридной силовой установкой. Он будет продаваться в нескольких странах, но главным рынком для него будет Южная Корея.

Внешне новый K8 Hybrid от стандартной версии с двигателем внутреннего сгорания отличается новыми колесными дисками, шильдиками HEV на кузове. Кроме того, у него другой дизайн передней панели.

Гибридная силовая установка состоит из 1,0 л турбодвигателя и аккумулятора на 1,49 киловатт-часа. Общая мощность такой силовой установки составляет 230 л.с.

Новый Kia K8 Hybrid очень экономичный. Он расходует всего 5,6 л топлива на 100 км пути.



Интересно, что Kia K8 Hybrid расходует топлива даже меньше, чем седан K7 с гибридной силовой установкой.