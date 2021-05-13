TikTok запускает сервис для поиска работы

TikTok запускает новый инструмент, с помощью которого компании смогут нанимать работников на работу. Сервис уже тестируют на ограниченном круге пользователей. Пилотная программа предназначена для помощи в поиске работы и связи с компаниями.

Об этом сообщает Axios.

Известно, что сам сервис не будет интегрирован в платформу TikTok. Это отдельный веб-сайт, получить доступ к которому можно из программы соцсети.

На этой странице разнообразные бренды смогут публиковать списки вакансий. Пользователи будут видеть вакансии и при необходимости смогут связаться с работодателем для уточнения вопросов.

Сервис также позволит публикации резюме в формате видеоролика. Идея заключается в том, чтобы дать возможность креативно рассказать о себе и своем опыте работы в той или иной сфере в видеообращении.

TikTok также будет предлагать пользователям размещать резюме в своих учетных записях, чтобы создать дополнительную рекламу сервиса.

О намерениях компании стало известно через несколько недель после того, как один из руководителей TikTok написал в LinkedIn, что статья Washington Post о поколении Z, которое использует TikTok для обмена советами касательно карьеры, вдохновила руководство платформы на попытку сделать социальную сеть более полезной для искателей.