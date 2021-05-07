ПриватБанк продал 38 нефтебаз за 161 млн грн

Государственный ПриватБанк продал через электронный аукцион OpenMarket госпредприятия «СЕТАМ» 38 нефтебаз за более чем 160,788 млн грн.
По данным СЕТАМ, сумма дополнительно заработанных средств для банка в результате конкурентных аукционов составила 48 млн 164 тыс. 668 грн.
Дороже всего продана нефтебаза в с. Мостиска Вторые Львовской области. Цена продажи составила 31 млн 920 тыс. грн.
С наибольшим ростом цены (620%) за 21 млн 858 тыс. 7 грн продана нефтебаза в городе Коростень Житомирской области.
«Всего за время сотрудничества для финучреждения было продано 468 лотов и заработано 750 млн грн. ПриватБанк стал вторым по сумме продажи учреждением на OpenMarket, которые реализуют активы в рамках добровольной продажи. Такое сотрудничество позволяет учреждению привлечь больше средств на развитие, превращая имущество, которое не используется, из баланса в реальные деньги», – отметил гендиректор ГП«СЕТАМ» Александр Мамро.
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