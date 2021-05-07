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Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов: подготовлен законопроект

Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов: подготовлен законопроект

Министерство финансов Украины подготовило проект изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Законопроект даст возможность собирать с плательщиков дополнительно более 60 млрд гривен в год.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания правительства 12 мая, которое транслировалось на Youtube.

“Принятие законопроекта даст возможность получить дополнительные годовые поступления более 60 млрд гривен”, – сказал он.

По его словам, деньги будут получены за счет: приведения абсолютных ставок налогов к фактическому уровню макропоказателей, что даст 6 млрд гривен. Предусматривается соответствие акцизных ставок, рентных платежей фактической инфляции.

В планах правительства противодействие “скруткам”, невозврату валютной выручки и борьба с неучтенным использованием земли и теневым оборотом с/х продукции. Также планируется повышение эффективности взимания рентных платежей за добычу полезных ископаемых, сообщил Марченко.

Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство одобрит законопроект и передаст его в Раду.

Напомним, Верховная Рада 30 марта одобрила в первом чтении законопроект, который с помощью подачи “нулевой декларации” предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.

По материалам РБК-Украина
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