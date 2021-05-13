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Украина попала в рейтинг худших стран Европы по выплате компенсации больничных

Украина попала в рейтинг худших стран Европы по выплате компенсации больничных

В последнее время оплата по болезни стала предметом споров, поскольку из-за пандемии коронавируса бесчисленное количество европейцев вынуждены брать отпуск, чтобы выздороветь. Украина в рейтинге заняла 39 позицию.

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга The Compensation Experts.

Исландия занимает лидирующие позиции в Европе по выплате пособий по болезни своим рабочим. Сотрудники имеют право на получение впечатляющих 100% своей зарплаты как минимум за 2 дня за каждый месяц работы.

Следом идут Норвегия и Дания, они предлагают общепризнанное право на выплату пособия по болезни. Каждая обеспечивает гражданам 100% их заработной платы, при этом правительство Норвегии покрывает работника на срок до года, а датчане покрывают до 22 недель в течение девятимесячного периода.

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Финляндия, Швейцария, Монако и Черногория предлагают своим сотрудникам компенсацию за неработающий период в размере 70-100% от их заработной платы в разные сроки. Особенно впечатляет то, что граждане Швейцарии могут требовать выплаты по болезни на срок до 2 лет.

Центрально-восточные страны Словакия и Украина относятся к числу худших по количеству рабочих, нуждающихся в отпуске. Украинцы могут оказаться в тяжелом положении в случае тяжелой болезни, хотя формальных сроков нет, а Фонд социального страхования страны будет покрывать гражданина только, сколько назначит врач, сотрудники могут быть уволены с работы по закону, если они не работают дольше четырех месяцев.

Страны с большими деньгами – Франция, Италия, Россия и Испания – также занимают низкое положение, все они находятся далеко за пределами первой двадцатки по оплате больничных листов для рабочих своей страны.

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По материалам Информатор Деньги
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