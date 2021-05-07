В Украине в июне начнут тестировать электронные больничные

В Украине с 1 июня должно начаться внедрение электронных больничных в пилотном режиме. Тестирование е-больничных будут проводить в 200 больницах по Украине.

Об этом шла речь на совещании в Офисе президента.

Во время совещания с участием президента рассказали, что в полном объеме электронные больничные должны заработать с 1 сентября 2021 года.

Напомним, в Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что сначала электронные больничные будут действовать параллельно с бумажным документом. В ведомстве объясняли, что е-больничный смогут получить пациенты, которые есть в электронной системе здравоохранения.

Справка Finance.ua:

Министерство здравоохранения призвало медучреждения поскорее подключиться к еHealth для внедрения электронной больничных.

Министерство здравоохранения планирует в этом году реализовать более 30 цифровых проектов, среди которых электронный кабинет пациента и электронные больничные.

Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 365,26 грн в расчете на день.

Подписывайтесь на Telegram канал Finance_ukr, чтобы первыми узнавать о важных новостях, которые могут повлиять на ваш кошелек.