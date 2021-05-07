В Украине в июне начнут тестировать электронные больничные

В Украине с 1 июня должно начаться внедрение электронных больничных в пилотном режиме. Тестирование е-больничных будут проводить в 200 больницах по Украине.
Об этом шла речь на совещании в Офисе президента.
Во время совещания с участием президента рассказали, что в полном объеме электронные больничные должны заработать с 1 сентября 2021 года.
Напомним, в Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что сначала электронные больничные будут действовать параллельно с бумажным документом. В ведомстве объясняли, что е-больничный смогут получить пациенты, которые есть в электронной системе здравоохранения.
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