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В Украине в июне начнут тестировать электронные больничные

В Украине в июне начнут тестировать электронные больничные

В Украине с 1 июня должно начаться внедрение электронных больничных в пилотном режиме. Тестирование е-больничных будут проводить в 200 больницах по Украине.

Об этом шла речь на совещании в Офисе президента.

Во время совещания с участием президента рассказали, что в полном объеме электронные больничные должны заработать с 1 сентября 2021 года.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что сначала электронные больничные будут действовать параллельно с бумажным документом. В ведомстве объясняли, что е-больничный смогут получить пациенты, которые есть в электронной системе здравоохранения.

Справка Finance.ua:

  • Министерство здравоохранения призвало медучреждения поскорее подключиться к еHealth для внедрения электронной больничных.
  • Министерство здравоохранения планирует в этом году реализовать более 30 цифровых проектов, среди которых электронный кабинет пациента и электронные больничные.
  • Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 365,26 грн в расчете на день.

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По материалам Finance.UA
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