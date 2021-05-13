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Как облагается налогом недвижимость, используемая предпринимателем в хозяйственной деятельности

Как облагается налогом недвижимость, используемая предпринимателем в хозяйственной деятельности

Налоговым кодексом предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в виде уменьшения базы налогообложения на объект/объекты жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица налогоплательщика.

Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

«При этом льготы по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, котрый уплачивается на соответствующей территории с объектов жилой недвижимости, для физических лиц не применяются к объектам налогообложения, используемым их владельцами с целью получения доходов, в том числе используемым в предпринимательской деятельности», — отмечают налоговики.

Что это означает. Если физлица фактически осуществляют предпринимательскую деятельность по месту налогового адреса (месту регистрации) и являются владельцами объектов жилой недвижимости, о чем указывается в выписке из Единого государственного реестра юридических, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, то при начислении налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к таким объектам жилой недвижимости льгота применяться не будет.

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Что касается объектов нежилой недвижимости, то независимо от вида деятельности, указанного в выписке, льгота в виде уменьшения базы налогообложения на них не распространяется.

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По материалам Finance.UA
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