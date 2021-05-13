Как облагается налогом недвижимость, используемая предпринимателем в хозяйственной деятельности

Налоговым кодексом предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в виде уменьшения базы налогообложения на объект/объекты жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица налогоплательщика.
Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
«При этом льготы по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, котрый уплачивается на соответствующей территории с объектов жилой недвижимости, для физических лиц не применяются к объектам налогообложения, используемым их владельцами с целью получения доходов, в том числе используемым в предпринимательской деятельности», — отмечают налоговики.
Что это означает. Если физлица фактически осуществляют предпринимательскую деятельность по месту налогового адреса (месту регистрации) и являются владельцами объектов жилой недвижимости, о чем указывается в выписке из Единого государственного реестра юридических, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, то при начислении налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к таким объектам жилой недвижимости льгота применяться не будет.
Читайте также: Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикам
Что касается объектов нежилой недвижимости, то независимо от вида деятельности, указанного в выписке, льгота в виде уменьшения базы налогообложения на них не распространяется.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где дешевле жить: в Украине или Польше (инфографика)Вчера, 12:00 - 2901 8
Сколько один украинец потратит на содержание Кабмина и ВР в 2021 году (инфографика)Вчера, 20:01 - 813 7
Самый дешевый кроссовер Skoda выходит на рынок (фото)Позавчера, 23:00 - 7304 6
Аэропорт «Киев» в 2023 году закроют на восемь месяцев, чтобы построить новую полосуВчера, 18:36 - 320 5
Важнейшие признаки, по которым не стоит покупать подержанный автомобильВчера, 04:35 - 1475 2
2 гектара земли каждому украинцу: придуманный чиновниками самообман - глава МинАПКВчера, 16:00 - 870
Volkswagen представил новый кроссовер13 ч. назад - 841
Сколько один украинец потратит на содержание Кабмина и ВР в 2021 году (инфографика)Вчера, 20:01 - 813 7
Арест счета: что будет, если денег для погашения долга недостаточноВчера, 14:08 - 751
Авторынок Европы: кто в лидерах (инфографика)Вчера, 15:19 - 751
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейкВчера, 01:40 - 141
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 308
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 274
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2779
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2628 2