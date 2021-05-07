Правительство создало Бюро экономической безопасности

Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.
Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
«Второй вопрос по финансово-экономическому блоку — не менее важный, я бы его назвал даже своего рода историческим для истории современной Украины: сегодня правительство примет постановление, которым будет создано Бюро экономической безопасности.
Оно получит статус центрального органа исполнительной власти, и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики», — сказал Шмыгаль, открывая заседание.
По его словам, создание БЭБ — «новая страница в отношениях государства и бизнеса».
«Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции. Это окончание времен силового давления на бизнес. Это окончательный конец „маскам-шоу“, это аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений», — добавил он.
Позже Кабмин принял соответствующее постановление с доработкой в течение одного дня.
Ранее председатель Налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев завил, что эффективная работа Бюро экономической безопасности имеет значительно сократить теневую экономику в течение одного-двух лет.
«Нормальная работа БЭБ означает конец „тени“ в перспективе года — двух лет», — сказал он. Нардеп также уклонился от ответа на вопрос, планирует ли претендовать на пост главы Бюро.
В то же время, Гетманцев прокомментировал заявления председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника о планах претендовать на эту должность:
«Я категорически против того, чтобы вешать ярлыки на кого-то только потому, что человек где-то работал. Относительно господина Мельника могу сказать: многое будет зависеть от того, будет ли он в новом органе (не обязательно руководителем, может, на другой позиции), и от того, как сегодня ГФС выполняет задачи, поставленные обществом», — пояснил Гетманцев.
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