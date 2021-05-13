Украинские заробитчане будут по-новому платить налоги в Польше

В Польше с мая 2021-го украинским работникам (как и другим работающим в стране иностранцам), разрешат получать налоговый идентификатор PESEL (аналог украинского идентификационного кода) без прописки. Это упростит процедуру уплату налогов.
Об этом сообщает издание inpoland.net.pl.
Читайте также: Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в Польше
Благодаря присвоению иностранцам номера PESEL, можно будет сформировать и предоставить налоговую декларацию в службе Twój e-PIT на сайте podatki.gov.pl.
Благодаря введенным изменениям, налогоплательщики смогут рассчитываться с налоговой инспекцией по упрощенной процедуре: они смогут использовать PESEL для входа в услугу Twój e-PIT или подать налоговую декларацию, используя бесплатную программу e-Deklaracje на сайте podatki.gov.pl. Для них это также означает возможность воспользоваться налоговыми льготами и вычетами, а также на возмещение налога.
У налогоплательщиков, идентификатором которых является PESEL, и которые использовали NIP (упрощенный аналог PESEL) до даты вступления в силу положений, есть 30 дней, чтобы изменить NIP на PESEL.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько один украинец потратит на содержание Кабмина и ВР в 2021 году (инфографика)Вчера, 20:01 - 951 7
Аэропорт «Киев» в 2023 году закроют на восемь месяцев, чтобы построить новую полосуВчера, 18:36 - 385 5
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объяснения4 ч. назад - 582 2
Смогут ли вас обмануть при оформлении каско (тест)Позавчера, 13:15 - 1702 2
Какие страны мира и когда введут паспорта вакцинации (инфографика)Вчера, 10:00 - 736 1
Во второй половине года гривна будет более склонной к удешевлению – эксперты8 ч. назад - 1792
Volkswagen представил новый кроссовер18 ч. назад - 1237
Сколько один украинец потратит на содержание Кабмина и ВР в 2021 году (инфографика)Вчера, 20:01 - 951 7
Что изменилось в трендах недвижимости за последние 10 лет - исследование8 ч. назад - 813
Сколько зарабатывают frontend-разработчики в Украине: до 165 000 грн в месяц (инфографика)9 ч. назад - 801
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейкВчера, 01:40 - 157
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 314
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 277
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2805
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2636 2