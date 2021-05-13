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Украинские заробитчане будут по-новому платить налоги в Польше

Украинские заробитчане будут по-новому платить налоги в Польше

В Польше с мая 2021-го украинским работникам (как и другим работающим в стране иностранцам), разрешат получать налоговый идентификатор PESEL (аналог украинского идентификационного кода) без прописки. Это упростит процедуру уплату налогов.

Об этом сообщает издание inpoland.net.pl.

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Благодаря присвоению иностранцам номера PESEL, можно будет сформировать и предоставить налоговую декларацию в службе Twój e-PIT на сайте podatki.gov.pl.

Благодаря введенным изменениям, налогоплательщики смогут рассчитываться с налоговой инспекцией по упрощенной процедуре: они смогут использовать PESEL для входа в услугу Twój e-PIT или подать налоговую декларацию, используя бесплатную программу e-Deklaracje на сайте podatki.gov.pl. Для них это также означает возможность воспользоваться налоговыми льготами и вычетами, а также на возмещение налога.

У налогоплательщиков, идентификатором которых является PESEL, и которые использовали NIP (упрощенный аналог PESEL) до даты вступления в силу положений, есть 30 дней, чтобы изменить NIP на PESEL.

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По материалам Обозреватель
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