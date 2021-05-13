0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Более 90% потребителей будут использовать цифровые платежи в 2022-м: прогноз Mastercard

Более 90% потребителей будут использовать цифровые платежи в 2022-м: прогноз Mastercard

В 2022 году 93% потребителей из разных стран мира не прочь воспользоваться преимуществами бесконтактных платежей, платежей с использованием биометрии и QR-кода, а также транзакций с криптовалютой.

Об этом свидетельствуют данные опроса Mastercard с участием 15 500 клиентов платежной системы в 18 странах мира.

Как отмечают в Mastercard, во время пандемии Covid-19 бесконтактные технологии стали для пользователей «цифровым катализатором» для открытия новых способов оплаты. Согласно New Payments Index, по итогам I квартала 2021 года количество бесконтактных транзакций в рамках системы выросло на 1 млрд (по сравнению с январем-мартом 2020-го).

По данным Mastercard, использование наличных средств во всем мире сокращается, тогда как объем бесконтактных платежей продолжает расти: 7 из 10 потребителей, которые приняли участие в опросе, настроены на использование бесконтактных карт в текущем году.

Что такое FacePay24? 🧐

Согласно результатам опроса, 63% клиентов Mastercard уже пробовали «новый для себя способ оплаты», при этом более 70% респондентов ожидают, что использование наличных в перспективе лишь сократится.

53% участников опроса считают биометрическую систему оплаты безопасной, а 60% респондентов заявили, что использование биометрии позволяет им чувствовать себя в безопасности в большей степени, чем при введении PIN-кода.

76% опрошенных из АТР считают, что QR-коды чище наличных для личных платежей, а 71% из того же Азиатско-Тихоокеанского региона называют эту технологию более удобной.

В планах 66% респондентов из Латинской Америки и Карибского бассейна, а также 63% с Ближнего Востока и из Африки – использование QR-кодов в 2022 году.

40% опрошенных при этом намерены использовать в следующем году криптовалюту, добавляют в Mastercard.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫

По материалам Banker.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.