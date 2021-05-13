Более 90% потребителей будут использовать цифровые платежи в 2022-м: прогноз Mastercard

В 2022 году 93% потребителей из разных стран мира не прочь воспользоваться преимуществами бесконтактных платежей, платежей с использованием биометрии и QR-кода, а также транзакций с криптовалютой.
Об этом свидетельствуют данные опроса Mastercard с участием 15 500 клиентов платежной системы в 18 странах мира.
Как отмечают в Mastercard, во время пандемии Covid-19 бесконтактные технологии стали для пользователей «цифровым катализатором» для открытия новых способов оплаты. Согласно New Payments Index, по итогам I квартала 2021 года количество бесконтактных транзакций в рамках системы выросло на 1 млрд (по сравнению с январем-мартом 2020-го).
По данным Mastercard, использование наличных средств во всем мире сокращается, тогда как объем бесконтактных платежей продолжает расти: 7 из 10 потребителей, которые приняли участие в опросе, настроены на использование бесконтактных карт в текущем году.
Согласно результатам опроса, 63% клиентов Mastercard уже пробовали «новый для себя способ оплаты», при этом более 70% респондентов ожидают, что использование наличных в перспективе лишь сократится.
53% участников опроса считают биометрическую систему оплаты безопасной, а 60% респондентов заявили, что использование биометрии позволяет им чувствовать себя в безопасности в большей степени, чем при введении PIN-кода.
76% опрошенных из АТР считают, что QR-коды чище наличных для личных платежей, а 71% из того же Азиатско-Тихоокеанского региона называют эту технологию более удобной.
В планах 66% респондентов из Латинской Америки и Карибского бассейна, а также 63% с Ближнего Востока и из Африки – использование QR-кодов в 2022 году.
40% опрошенных при этом намерены использовать в следующем году криптовалюту, добавляют в Mastercard.
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