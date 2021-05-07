В Viber появилась новая функция для защиты от спама

На данный момент Viber остается наиболее популярным среди украинских мессенджеров. Поэтому он пользуется большой популярностью у спамеров и мошенников, которые иногда могут надоедать звонками и сообщениями. Отныне в Viber есть функция, которая делает невозможными нежелательные входящие вызовы и сообщения, ведь пользователи могут автоматически блокировать неизвестных абонентов.
Для того, чтобы ограничить неизвестным контактам возможность вызовов и сообщений, следует нажать на дополнительное контекстное меню в настройках, и выбрать «Защита от ненужных звонков» в «Вызов и сообщениях». Когда эта опция будет активирована, неизвестные абоненты не смогут делать вызовы, а все заблокированные вызовы будут доступны в пункте «Пропущенные звонки».
В случае, если телефонный звонок сделало лицо, которого нет в контактах, он отобразится в «Вызовах», как пропущенный. В таком случае у абонента будет возможность в любой момент перезвонить. Такая возможность уже доступна как для Viber на мобильных платформах, так и для десктопной версии.
Также в мессенджере можно воспользоваться настройкой «Запросов на сообщение». В таком случае, если у абонента появятся сообщения от незнакомых чатов и групповых контактов, они будут доступны в рамках специальной отдельной папки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение МинэнергоВчера, 14:00 - 3847 21
Как сдать квартиру в аренду: налогообложение и штрафы26.12.2020, 10:50 - 11956 16
Если Кабмин не погасит долги, в городах будут вынуждены повысить цены на проезд — заявление мэровВчера, 20:23 - 187 3
77% украинцев поддерживают проведение «земельного» референдума (опрос)Вчера, 17:21 - 170 3
Нардепы в апреле получили более 3 млн грн компенсации за жильеВчера, 14:33 - 176 3
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладамВчера, 13:00 - 7039
Названы 89 смартфонов, которые получат прошивку MIUI 13Вчера, 02:00 - 5472 1
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение МинэнергоВчера, 14:00 - 3847 21
Более 5 млн пользователей обновили Дію 2.0Вчера, 09:30 - 1265 2
Средняя зарплата в Украине в апреле — исследованиеВчера, 08:01 - 1177
Украина планирует запустить в космос семь спутниковВчера, 10:23 - 112
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1996
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2351 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 714
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 907