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В Viber появилась новая функция для защиты от спама

В Viber появилась новая функция для защиты от спама

На данный момент Viber остается наиболее популярным среди украинских мессенджеров. Поэтому он пользуется большой популярностью у спамеров и мошенников, которые иногда могут надоедать звонками и сообщениями. Отныне в Viber есть функция, которая делает невозможными нежелательные входящие вызовы и сообщения, ведь пользователи могут автоматически блокировать неизвестных абонентов.

Для того, чтобы ограничить неизвестным контактам возможность вызовов и сообщений, следует нажать на дополнительное контекстное меню в настройках, и выбрать «Защита от ненужных звонков» в «Вызов и сообщениях». Когда эта опция будет активирована, неизвестные абоненты не смогут делать вызовы, а все заблокированные вызовы будут доступны в пункте «Пропущенные звонки».

В случае, если телефонный звонок сделало лицо, которого нет в контактах, он отобразится в «Вызовах», как пропущенный. В таком случае у абонента будет возможность в любой момент перезвонить. Такая возможность уже доступна как для Viber на мобильных платформах, так и для десктопной версии.

Также в мессенджере можно воспользоваться настройкой «Запросов на сообщение». В таком случае, если у абонента появятся сообщения от незнакомых чатов и групповых контактов, они будут доступны в рамках специальной отдельной папки.

По материалам ITsider.
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