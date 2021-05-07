Украинцы бьют рекорды по продаже валюты: банки скупили максимальную сумму за шесть лет

В апреле банки купили у населения наличной валюты на $ 470 млн больше, чем продали. Этот месячный показатель является самым большим с 2015 года.
Такой рост предложения на валютном рынке со стороны клиентов банков способствует укреплению курса гривны, которое наблюдается третью неделю подряд и уже достигло 1,5-месячного максимума.
Об этом написал глава совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.
Чистая продажа иностранной валюты украинцами с начала года по 11 мая составила $ 970 млн, из них $ 706 млн — операции с наличкой.
В то же время объем операций клиентов банков с безналичной валютой в апреле снизился на 12,1% по операциям по продаже иностранной валюты и на 8,5% по операциям по покупке иностранной валюты.
«Преобладание спроса на иностранную валюту над предложением по клиентским операциям в апреле составил $ 520 млн (в том числе на условиях „форвард“ — $ 286,5 млн), и удовлетворялось главным образом за счет операций по продаже банками иностранной валюты с позиции», — отметил Данилишин.
По данным Национального банка, в апреле 2021 года украинцы всего скупили валюты на $ 1,69 млрд. А продали рекордную с начала года сумму — $ 2,24 млрд. Чистая продажа в прошлом месяце достигла $ 545 млн грн.
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