Минсоцполитики подготовило ряд законопроектов по изменению прожиточного минимума

Сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Прожиточный минимум – это базовый государственный социальный стандарт. Он должен быть основой для определения размеров социальных гарантий и доходов, которые являются основным источником существования людей. Это, в частности, минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту и другие государственные социальные пособия. Поэтому важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей людей и был средством предупреждения и сокращения масштабов бедности», – отметила Марина Лазебная.

По ее словам, Минсоцполитики разработало ряд законопроектов, которые одобрены Правительством и поданы в Верховную Раду Украины, а именно:

о мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора) (регистрационный № 5045 от 08.02.2021)

о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно установления отдельных расчетных величин (регистрационный № 4671 от 28.01.2021)

о внесении изменения в пункт 5 подраздела 1 раздела ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно установления отдельных расчетных величин (регистрационный № 4670 от 28.01.2021);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения размеров оплаты штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения (регистрационный № 5013 от 03.02.2021).

Нормы этих законопроектов предусматривают:

новую методологию определения прожиточного минимума и его применение исключительно для основных социальных гарантий;

введение базовой величины для социальных выплат населению и базовой величины для социальных выплат на детей для расчета социальных выплат, которые устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, которую выплачивают вместо пенсии, государственной социальной помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, стипендий и других выплат;

введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

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“При этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, а не будет уменьшена”, – подытожила Лазебная.

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