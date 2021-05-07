0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Минсоцполитики подготовило ряд законопроектов по изменению прожиточного минимума

Минсоцполитики подготовило ряд законопроектов по изменению прожиточного минимума

Сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Прожиточный минимум – это базовый государственный социальный стандарт. Он должен быть основой для определения размеров социальных гарантий и доходов, которые являются основным источником существования людей. Это, в частности, минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту и другие государственные социальные пособия. Поэтому важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей людей и был средством предупреждения и сокращения масштабов бедности», – отметила Марина Лазебная.

По ее словам, Минсоцполитики разработало ряд законопроектов, которые одобрены Правительством и поданы в Верховную Раду Украины, а именно:

  • о мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора) (регистрационный № 5045 от 08.02.2021)
  • о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно установления отдельных расчетных величин (регистрационный № 4671 от 28.01.2021)
  • о внесении изменения в пункт 5 подраздела 1 раздела ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно установления отдельных расчетных величин (регистрационный № 4670 от 28.01.2021);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения размеров оплаты штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения (регистрационный № 5013 от 03.02.2021).

Нормы этих законопроектов предусматривают:

  • новую методологию определения прожиточного минимума и его применение исключительно для основных социальных гарантий;
  • введение базовой величины для социальных выплат населению и базовой величины для социальных выплат на детей для расчета социальных выплат, которые устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, которую выплачивают вместо пенсии, государственной социальной помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, стипендий и других выплат;
  • введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

“При этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, а не будет уменьшена”, – подытожила Лазебная.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.