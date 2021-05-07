Минсоцполитики подготовило ряд законопроектов по изменению прожиточного минимума

Сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
«Прожиточный минимум – это базовый государственный социальный стандарт. Он должен быть основой для определения размеров социальных гарантий и доходов, которые являются основным источником существования людей. Это, в частности, минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту и другие государственные социальные пособия. Поэтому важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей людей и был средством предупреждения и сокращения масштабов бедности», – отметила Марина Лазебная.
По ее словам, Минсоцполитики разработало ряд законопроектов, которые одобрены Правительством и поданы в Верховную Раду Украины, а именно:
Нормы этих законопроектов предусматривают:
“При этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, а не будет уменьшена”, – подытожила Лазебная.
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