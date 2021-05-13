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В Китае упали продажи Tesla

В Китае упали продажи Tesla

Компания Tesla Илона Маска продала в Китае за апрель на 27% меньше собственных электрокаров, чем в марте этого года.

Об этом сообщает CNBC.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, Tesla за апрель продала 25 845 сделанных в КНР электрических автомобилей, что на 27% меньше, чем в марте (35 478).

Также компания Маска экспортировала 14 174 электрокара с Шанхайской фабрики в прошлом месяце. При этом ассоциация не опубликовала экспортные данные Tesla за март.

Отмечается, что Tesla обычно не публикует данные о доставках своих электрических автомобилей по странам. Она только сообщает об общем количестве доставок в мире за каждый квартал.

Пока неизвестна причина спада продаж автомобилей Tesla в Китае, однако, за последние несколько месяцев в местных СМИ были опубликованы новости об инцидентах с электрокарами Маска, что привело к расследованию со стороны китайских регуляторов.

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По материалам УКРИНФОРМ
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