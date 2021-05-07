Хакеры похитили данные десятков миллионов пользователей и курьеров Glovo

Испанский стартап доставки еды Glovo был подвержен хакерской атаке в конце апреля, данные десятков миллионов пользователей украдены. Об этом сообщило издание Bloomberg с ссылкой на информацию компании Yarix, специализирующейся на киберзащите.
Впервые об атаке стало известно 4 мая, тогда об утечке сообщило американское издание Forbes. После этого Yarix предоставила более точные данные: 160 ГБ данных с информацией об именах, номерах телефонов, паролях и т.д. пользователей, курьеров и сотрудников Glovo. В частности, злоумышленники получили доступ к IBAN и ID-картам курьеров. По данным Yarix, полученные данные хакеры продают за $85 000.
В Glovo уже подтвердили утечку, но отметили, что дыра в системе безопасности на данный момент устранена. Также в компании заявили, что данные о кредитных картах не были украдены. Тем не менее представители Yarix посоветовали пользователям сменить пароли для доступа к сервису и следить за своими кредитными картами на предмет нетипичных списаний.
Напомним, что в начале апреля Glovo получил 450 млн евро инвестиций, что стало самым крупным раундом финансирования в истории испанского стартапа. На данный момент Glovo работает в более 650 городах в 22 странах мира на трех континентах – Европе, Центральной и Южной Америке, Африке к югу от Сахары. Ежемесячно во всем мире доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказ доставляют больше 51 000 курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 25 000. Ежемесячно курьеры сервиса Glovo доставляют более 6,7 млн заказов во всех странах, где присутствует сервис. В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в 30 городах нашей страны.
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