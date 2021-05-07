В Украине предлагают урезать зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов за COVID-19 — законопроект

Верховной Раде рекомендовали принять за основу законопроект, которым предлагается установить максимальный размер зарплаты для отдельных категорий лиц во время действия чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Ограничив суммы выплат, власти рассчитывают получить более одного миллиарда гривен для борьбы с эпидемией.
Об этом пишет Обозреватель.
В чем суть законопроекта?
В период режима ЧС, а именно из-за карантинных ограничений, в Украине уменьшились поступления в государственный бюджет. Поэтому парламенту предложили принять законопроект, который позволит при необходимости оперативно находить дополнительные средства.
Кому предлагают урезать зарплаты:
На период действия режима чрезвычайной ситуации и в течение девяти месяцев после него зарплаты вышеупомянутых категорий граждан не должны превышать 12 минимальных. То есть они смогут получать максимум до 72 тыс. грн в месяц. Однако сам законопроект разрабатывали еще в 2020 году, когда минимальная зарплата была меньше. Соответственно, суммы еще будут пересматриваться, но существенно они не изменятся.
Если правила будут нарушены и работнику не ограничат заработную плату, то предполагается административное наказание. На должностное лицо наложат штраф от 500 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн – 170 000 грн). А выплаченные сверх установленного максимального размера средства подлежат возврату в бюджет.
Кроме того, в течение трех лет с момента такого правонарушения граждане не смогут быть назначены:
Под действие законопроекта подпадают: народные депутаты, прокуроры, работники ЦИК, госслужащие, работники местного самоуправления, члены регулятора.
Сейчас законопроект рассмотрел только профильный комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, который рекомендовал принять его за основу. В бюджетном комитете еще не читали документ, но поддерживают ограничения по зарплатам чиновников. Кроме того, в ВР также зарегистрированы другие инициативы по уменьшению зарплат народных депутатов. Все они пока ждут своего часа для рассмотрения в комитетах, а затем в сессионном зале.
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