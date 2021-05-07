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В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 125 млн гривен

Сотрудники Г У ГФС в Киеве пресекли деятельность «центра минимизации платежей в бюджет».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Центр, организованный группой лиц, предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличные.

Организатор конвертцентра осуществлял формирование налогового кредита по НДС подконтрольных ему транзитных предприятий за счет приобретения «фиктивного» лимита на регистрацию налоговых накладных в ЕРНН у СХД-импортеров и других предприятий реального сектора экономики.

Затем бухгалтер центра осуществлял подмену номенклатуры групп товаров, приобретенных транзитными СХД, с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для пользователей центра. Снятые наличные в банковских учреждениях передавались «клиентам» — должностным лицам СХД реального сектора экономики.

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По результатам обысков обнаружены наличные денежные средства на общую сумму более 600 тыс грн, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи фиктивных СХД, 17 печатей транзитно-конвертационных предприятий.

Указанный противоправный механизм «конвертации» денежных средств подтверждается как результатами проведенных следственно-оперативных мероприятий, так и доказательствами, полученными в ходе проведения обысков.

Общий объем проконвертированных средств за период 2018 года к декабрю 2021 года с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил около 128,8 млн грн, а потери бюджета составляют более 21,3 млн гривен.

По материалам Finance.UA
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