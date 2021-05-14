Марта Черничка: компромисс Boeing и Airbus? Маловероятно, но совсем не гипотетически

После многих лет абсолютного лидерства Boeing в авиационной сфере, компания Airbus в 2019 году впервые смогла стать крупнейшим мировым производителем самолетов.

Значительное достижение, учитывая тот факт, что 2021 год компания Boeing встретила с наихудшими показателями продаж с 1977 года и послужным списком инцидентов, связанных с недостатками моделей ее самолетов.

Возникает логичный вопрос: финал многолетней войны двух компаний-лидеров за ведущее положение на рынке близится к логическому завершению? Или это всего-навсего промежуточная стадия перед новой вспышкой конфликта?

Что общего может связывать такие компании, как Coca Cola и Pepsi, Visa и Master Card, Uber и Grabs, Boeing и Airbus? Безумные обороты продаж, ведущее положение в своих отраслях и… затянувшаяся на десятилетия конкуренция компаний за то, кто же из них в итоге получит первенство.

Такая борьба сильнейших часто продолжается десятилетиями, не приводя ни к чему, кроме истощения финансовых ресурсов таких компаний и нестабильного положения на рынке.

Поэтому рано или поздно перед конкурентами вставал вопрос: продолжать затяжную войну на истощение или все же пойти на компромисс?

Компании Boeing и Airbus дали однозначный ответ на этот вопрос: биться до самого конца, превращая войну компаний не только в поток колоссальных финансовых потерь, но и глобальный конфликт между ЕС и США.

Легко ли распилить корону пополам?

Фактически, до появления Airbus на рынке в 1970-х американская компания Boeing занимала позицию абсолютного лидера на рынке авиационной индустрии. Выкупив акции всех мелких американских компаний, Boeing долгие годы наслаждалась статусом монополиста в отрасли.

Ожидаемо, что лидерство компании не могло продолжаться бесконечно: на арену вышла вновь созданная европейская компания Airbus и начала стремительно наращивать клиентскую базу.

Диверсификация рынков сбыта, большое внимание к азиатскому рынку и значимые вложения в разработку самолетов – чтобы удержать конкурентоспособность, Airbus стремилась предложить потребителям что-то кардинально новое.

Например, свежие на авиационном рынке инновационные предложения: уникальная система управления самолетом путем передачи электронных сигналов Fly-By-Wire, которая способна взять на себя функции пилота в чрезвычайных ситуациях, а также «контролировать» действия летчика в рамках безопасных режимов.

Погоня на инновационное преимущество двух компаний продолжается уже 51 год

Другой разработкой Airbus стал реактивный самолет, работает на биотопливе. Кроме этого, летающий дворец класса «VVIP» по личному заказу саудовского принца; модель самолета с проекцией звездного неба на потолке – ради обретения ведущих позиций Airbus была готова идти на смелые технологические шаги.

Реакция конкурента не заставила себя ждать: одновременно Boeing запускает в производство роскошный лайнер Dreamliner, который считался в то время «технологическим чудом», а также начал разработку летающего такси автономного управления.

Представьте себе: такая погоня на инновационное преимущество двух компаний продолжается уже 51 год.

Однако технологии технологиями, но на каком-то этапе всем стало понятно, что если речь идет о двух самых мощных мировых компаниях, явно не собирающихся экономить на научных разработках и усовершенствованиях, то конкуренцию рано или поздно придется перенести на новый уровень.

Поэтому, для того, чтобы ускорить логический финал своей борьбы, компании пошли на действительно радикальные шаги. Руководство обеих компаний смогло найти правильный ответ на вопрос: какие средства давления на оппонента наиболее эффективны?

Если играть, то не размениваясь на ставки

Первый удар по Airbus нанесли США: в 2006 году у Вашингтона возникли «веские основания» полагать, что ЕС незаконно предоставляет субсидии Airbus в течение последних 40 лет, чем подрывает принципы свободной конкуренции на рынке.

США решили обжаловать «неоправданную помощь» Airbus наиболее радикальным, а именно – судебным путем. Именно администрация Вашингтона подала иск во Всемирную торговую организацию.

Поскольку как ЕС, так и США являются членами этой организации, то ее решения, соответственно, обязательны для исполнения обеими странами.

Чего стремился добиться таким шагом Вашингтон? В первую очередь, получить возможность наложить санкции на ЕС абсолютно легальным образом и укрепить позиции компании Boeing на рынке, ликвидировав помощь, которую ЕС предоставлял Airbus.

Здесь возникает еще один вопрос: какое отношение имеет правительство США к борьбе за лидерство Boeing и Airbus?

Все вполне логично, если учесть следующие факты: компания Boeing является одним из крупнейших американских экспортеров сегодня, а также одним из наиболее значимых налогоплательщиков в госбюджет.

Более того, данная компания определяется Сенатом США как «неотъемлемая для обеспечения национальной безопасности» страны.

Кроме того, Boeing обладает большим количеством конфиденциальной информации, которую получает для разработки военной и космической авиатехники непосредственно из исследований Министерства обороны США и NASA.

Так что вопрос конкурентоспособности Boeing – это вопрос того, что готовы сделать США для защиты своих интересов как лидера на экономической арене. А готовы ли они были идти до конца…

Выдержать 13 лет судебной тяжбы в ВТО, выиграв дело против ЕС и получив разрешение на наложение санкций в размере $ 7,5 млрд.

Стоит заметить, что США решили себя не ограничивать санкциями только в сфере самолетостроения, а наложили их на целый ряд совершенно разных европейских товаров, начиная от сыра и заканчивая стиральным порошком. «Приемлемый уровень» мести США определили одним словом – «тотальный».

Однако наслаждаться триумфом было еще рано: Airbus даже и не планировал уступать свое место на пьедестале, а ЕС – молча терпеть экономическое давление со стороны США.

Ответ ЕС на жесткие санкции был предсказуем, хотя и не отличался оригинальностью: тоже подать иск на США в ВТО.

Терять им все равно уже было нечего, поскольку санкции США ставили европейских производителей в чрезвычайно неконкурентоспособное положение.

Иронично и то, что обвинения ЕС были аналогичны тем, что год назад выдвигали им США: предоставление неоправданных займов Airbus, нарушение правил честной конкуренции на рынке самолетостроения.

Решение органа по урегулированию споров ВТО тоже никого не удивило: в 2020 году ЕС выиграл дело против США и факт предоставления незаконных займов Boeing был констатирован.

Таким образом, месть реализовать удалось и ЕС получил возможность наложить на американские товары санкции в размере 4 млрд долларов.

После того, как «обмен любезностями» в виде взаимных ограничений и обвинений между Airbus и Boeing состоялся, компаниям-конкурентам было важно понять, каким образом продолжать сосуществовать на рынке в условиях двусторонних санкций и ущемлений.

Было очевидно, что никто из них уже не готов уступать в малом и достаточно было дождаться только нужного момента, чтобы поставить точку в их борьбе.

Такой момент действительно вскоре наступил. Казалось, ничто иное, как коронавирусная пандемия и мировой экономический кризис могли расставить все точки над «і» в борьбе компаний.

Проверка на прочность… в который раз

Какими бы ни были влиятельными оба авиационных гиганта, однако ощутимое влияние экономического кризиса они испытали сполна. Полная остановка авиарейсов, карантинный режим – все это только усложнило финансовое положение Airbus и Boeing. Однако вместе с тем это дало понять: одна из компаний действительно начала сдавать свои позиции.

Незаметно для всех уже второй год подряд Airbus занимает место абсолютного лидера в авиационной индустрии по количеству доставленных заказчикам самолетов. Только сравните: в 2019 году Airbus выполнил заказ на изготовление 863 самолетов – это исторический рекорд компании.

Для сравнения: Boeing доставил заказчикам всего 345 самолетов.

В то же время 2020 год ознаменовался вторым годом, когда компания Boeing отменила больше заказов, чем получила. Этот год оказался худшим для компании с 1984 года!

Ситуация осложнилась еще и многочисленными скандалами, связанными с качеством продукции Boeing. Например, неожиданная поломка двигателя самолета Boeing во время его рейса из Денвера в феврале 2021 года. Несмотря на то, что все пассажиры остались в безопасности после полета и, фактически, не была установлена точная причина поломки двигателя самолета, большинство стран мира, которые в принципе имели в составе своего авиапарка подобную модель самолета, приостановили ее эксплуатацию.

В то же день в другом уголке мира, а именно в Нидерландах, произошла аналогичная авиакатастрофа, связанная с продукцией Boeing. Грузовой самолет, вылетевший из аэропорта Маастрихт Аахен, во время своего полета начал терять металлические детали корпуса. Массивные элементы самолета, падавшие с воздуха, причинили повреждения как прохожим, так и наземному транспорту.

Казалось, что может быть более разрушительным для бюджета компании, чем утрата доверия потребителей в период экономического кризиса, во время которого продукция авиастроения и так не пользуется значительным спросом.

Посмотрим с точки зрения объективности: проблемы, связанные с качеством самолетов Boeing, отнюдь не могли стать неожиданностью для менеджмента компании.

Такие инциденты чаще всего происходят, когда мониторинг безопасности и качества продукции недостаточен. Более наглядна для иллюстрации этого – катастрофа легендарной модели Boeing 737 MAX в Индонезии в октябре 2018 года, в результате которой погибли все 189 пассажиров и экипаж. Вслед за ней – катастрофа в Эфиопии в марте 2019 года, в которой погибли все 157 пассажиров.

Очевидно, что безопасность пассажиров должна быть не только строкой на официальном вебсайте Boeing в разделе «Ценности», но и аспектом повышенной значимости для Boeing, которая теперь должна заново отвоевывать доверие потребителей. Однако компания смогла осознать это лишь после того, как испытала на себе огромные финансовые потери, которые Boeing получила в результате катастроф.

Авиаинциденты стали настоящим финансовым ударом для компании, которая едва отбилась от рекордных потерь в 2020 году на сумму более 20 миллиардов долларов.

В результате уголовного производства против Boeing, компанию заставили выплатить более чем 2,5 млрд долларов в размере компенсации жертвам аварии, а также авиакомпаниям стран, имевших в своем парке аналогичные самолеты.

В дополнение, Федеральное авиационное управление США отреагировало на ситуацию достаточно быстро, наложив 20-месячный запрет на производство самолетов Boeing 737 MAX… что вылилось в убытки компании в размере 20 миллионов долларов США.

Добавим сюда еще и штрафы, компенсации и судебные сборы, а также отмененные заказы на самолеты по всему миру на сумму 60 миллионов долларов.

Для понимания того, насколько большими были потери для компании: выпуск самолета Boeing 737 MAX составилял в то время треть прибыли компании.

Думаете, что дело на этом вот так и закончилось? Нет, ведь инвесторы компании подали против нее целых три иска, обвиняя Boeing в том, что компания ничего не делает для расследования безопасности самолета 737 MAX.

Пока Boeing проводит время на судебных заседаниях, американская авиакомпания United Airlines уже заказывает 50 самолетов Airbus A321 NEO XLR на сумму около 6 млрд долларов.

Эти самолеты предназначены для замены Boeing 757 и ожидается, что они будут введены в эксплуатацию в 2024 году.

К тому же, модель самолета Airbus A320 пока признается самой продаваемой моделью в истории, обогнав знаменитую модель Boeing 737.

Важно понимать, что даже для компании Airbus, которая в конце концов смогла добиться лидирующих позиций в мировых рейтингах, нередки и технологические «промахи».

Представьте только: по состоянию на октябрь 2020 года с самолетами с моделью самолета Airbus A330 связано 42 авиационных инцидента, в результате которых погибли в общей сложности 338 пассажиров.

Какая бы из двух компаний-конкурентов не опередила своего соперника в будущем, вопрос безопасности пассажиров и надежности самолетов всегда останется, над чем нужно работать и что совершенствовать.

Вернулись к тому, с чего и начинали

Вопрос лидерства – это сумма правильно расставленных приоритетов и постоянное совершенствование качественных показателей продукции. Этот тезис сейчас актуален как для Boeing, так и для Airbus.

Первенство в этом случае – очень субъективное понятие, которое невозможно обеспечить на перманентной основе. Однако сегодня выходит так, что два лидера для достижения высоких показателей эффективности и прибыльности готовы бороться друг с другом до последнего, какие бы финансовые потери им это не приносило.

Однако вместо окончательного завершения многолетней борьбы мы видим только растянувшиеся во времени взаимные ограничения, что делает обе компании еще более уязвимыми к любым непредсказуемым изменениям в экономической ситуации и спросе потребителей.

В последнее время компании-конкуренты стали осознавать, что режим взаимных санкций и нездоровая игра на опережение – это далеко не то, что поможет авиационной отрасли пережить экономический кризис с минимальными потерями.

Кажется, что момент окончательного завершения войны близок: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден договорились в марте 2021 года приостановить действие пошлин в рамках спора по делу Boeing и Airbus на четырехмесячный период.

Так, договоренность лишь временная. Возможно, слишком перспективная и без конкретных гарантий. Однако это только первый неуверенный шаг, который ярые противники действительно готовы сделать навстречу друг другу. Еще раз переосмыслить все «за» и «против», понять цели, которые они преследуют в этой бесконечной погоне за лидерским статусом.

Не стоит скрывать: возможность кардинально ослабить уровень напряжения на авиационном рынке маловероятна. Однако она совсем не гипотетическая.

Марта Черничка, студентка Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко