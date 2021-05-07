Межбанк: ждать ли дальнейшего падения курса на торгах

Эта среда уже пройдет на валютном рынке в обычном деловом ритме. Долгоиграющие майские праздники закончились, и компаниям надо «нагонять» упущенные объемы своей деятельности из-за расслабленной праздничной первой декады. Кроме текущей хозяйственной деятельности им надо обеспечить и приток гривневой выручки для уже скоро наступающей уплаты налогов. А в условиях только закончившегося локдауна — это очень непросто. Поэтому валютный межбанк в ближайшие дни будет постепенно оживляться. По нашим прогнозам объемы операций на торгах в среду будут находиться в пределах до $ 110−135 млн при совершении до 460−530 сделок.

Сегодня также сработает и психологический фактор снижения котировок во вторник. С одной стороны — увеличится количество желающих продать валюту для финансирования текущих затрат по хоздеятельности на опасениях ее дальнейшего снижения. Но с другой — увеличится и число желающих закрыть свои валютные проплаты пока курс достаточно «низкий», что приведет к росту спроса.

Фактор аукциона Минфина по размещению ОВГЗ, который прошел вчера — почти не отразится на поведении ресурсного и валютного рынков. Причина — его низкие объемы размещения. Всего было продано облигаций на сумму 1,428 млрд гривен, что вообще не является существенной суммой для этих рынков. Поэтому фактор расчетов по нему будет оказывать минимальное влияние на поведение участников торгов.

Основным мотиватором и драйвером для межбанка в среду останется поведение и курсовые задачи крупных игроков. Они и продолжат сегодня формировать курсовой тренд на торгах.

На значительное дальнейшее проседание курса доллара в ближайшие дни мы бы не рассчитывали. Во-первых, оживится спрос на валюту со стороны тех компаний, кто хотел бы приобрести валюту подешевле и кто считает, что «дно» по курсу достигнуто. Во-вторых, экспортеры уже распродали основную часть увеличенных поступлений валютной выручки за прошлую пятницу и нерабочий в Украине понедельник. В третьих, при значительном ситуативном проседании курса — на торги выйдет НБУ с выкупом излишка предложения доллара в резервы. Это все удержит котировки от значительного падения ниже психологического уровня в 27,50 гривен за доллар даже при самом благоприятном для нацвалюты развитии событий ближайших дней.

Котировки межбанка, по расчетам, 12 мая будут в пределах: доллар — коридор 27,50 — 27,75 грн, евро — коридор 33,25 — 33,70 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,61 / 27,63

евро — 33,49 / 33,51

Курсы валют на Межбанке

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