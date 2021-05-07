Возврат дорожного сбора: в Мининфраструктуры рассказали о судьбе инициативы

В Мининфраструктуры ответили относительно возвращения т.н. дорожного сбора с владельцев авто, который якобы привяжут к уровню выхлопа машины с целью стимулировать украинцев к приобретению более экологичных авто.

Пресс-служба ведомства сообщила, что «на данный момент в Мининфраструктуры отсутствуют проекты нормативно-правовых актов насчет внедрения дорожных сборов… с учетом экологического класса колесного транспортного средства».

Иными словами, в ведомстве спустя почти месяц сообщили лишь об отсутствии необходимых для этого документов, хотя сам запрос касался конкретно инициативы, так как месяц назад о такой идее министерства в СМИ распространились слухи.

Напомним, что в Кабмине обсуждение такой инициативы во властных коридорах нам подтвердили.

Сразу после распространения молвы эксперты задались вопросом, каким образом будут взымать такие сборы. Возможны два варианта: либо с привязкой к стоимости горючего, либо вообще за факт наличия у собственника авто на дизеле или бензине.

Если же власти планируют пойти вторым путем, топливо — теоретически — должно было бы подешеветь. Именно по этой причине UBR.ua задал министерству вопрос, сохранят ли при этом «экологичный налог», который сейчас включается в стоимость топлива.