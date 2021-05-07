В «желтой» карантинной зоне остаются 18 регионов Украины

По состоянию на 9 мая 2021 года ни в одной области Украины не установлен красный уровень эпидемической опасности. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей.
Отмечается, что в оранжевых зонах пребывают Волынская, Донецкая, Житомирская, Тернопольская и Черкасская области. При этом в желтой зоне сейчас находится Киев и 17 областей Украины.
«Госпродпотребслужба совместно с органами власти и местного самоуправления продолжает осуществлять проверки соблюдения установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина на объектах надзора, в частности по соблюдению режима ношения защитных масок, социальной дистанции и осуществления определенных мероприятий дезинфекции», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, за период с 3 по 9 мая этого года было проведено 28 834 мероприятий надзора, при этом нарушения установлены в 2449 случаях (8%), то есть на каждом одиннадцатом объекте.
«К нарушителям применялись соответствующие меры реагирования, в том числе предоставлено 2890 предписаний (предложений), составлено 602 протокола, в 670 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 299 случаях были проинформированы органы Нацполиции», — уточнили в службе.
Ранее сообщалось, что Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 7 мая решила отменить «красный» уровень эпидопасности на территории Сумской области. До этого из «красной» зоны вышли Запорожская и Полтавская области.
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