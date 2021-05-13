«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объяснения

Водителям прекратят присылать постановления о штрафах, так называемые «письма счастья», сообщил глава МВД Арсен Аваков. По его словам, это поможет сэкономить государственные средства.
Как это будет работать, рассказал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий на телеканале «Украина 24». В частности, он ответил на вопрос, как водители смогут узнать о своем правонарушении, если их не останавливали патрульные.
«Речь идет об установке специальных приложений и использовании электронных средств для того, чтобы быстрее узнать о своем правонарушении. Сейчас таких возможностей много: это и электронный кабинет водителя, и чат-бот МВД, созданный специально для этого, и специальные приложения, которые позволяют водителю узнать о выписанных штрафах и оплатить их. 90% водителей расплачиваются именно во время использования таких приложений, именно в отношении таких людей и планируется это нововведение», — сказал он.
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Белошицкий пояснил, что будет, если водитель не пользуется приложением или другими электронными средствами.
«Я хочу отметить, что уже принят законопроект № 5058 для того, чтобы это уже стало возможно нормативно. То есть если человек узнал о своем штрафе и оплатил его, то нет нужды присылать письмо. Если человек захочет и подаст специальное заявление, чтобы ему присылали письмо, то оно будет отправлено. Если человек не заплатит штраф в течение 10 льготных дней, то письмо будет присылаться, здесь будет работать общее правило. Этим не ограничиваются и не сокращаются права водителей», — сказал он.
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