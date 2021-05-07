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Нефть дорожает из-за падения запасов в США и «ковидных» прогнозов ОПЕК

Нефть дорожает из-за падения запасов в США и «ковидных» прогнозов ОПЕК

Цены на нефть выросли в среду, 12 мая, на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов в США и оптимистичных прогнозах ОПЕК в отношении спроса.

Как передаёт Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $68,63 за баррель, что на $0,08 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX увеличилась на $0,13 (0,20%) – до $65,41 за баррель. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $68,55 и $65,28 соответственно.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы сырой нефти в США упали на 2,5 млн барр. по итогам недели, завершившейся 7 мая. Падение оказалось несколько ниже ожидаемых 2,8 млн барр.

Цены на нефть также были поддержаны последним прогнозом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в котором ожидается устойчивое восстановление мирового спроса на нефть в 2021 г. Аналитики картеля также прогнозируют, что рост спроса в Китае и США перевесит влияние на отрасль коронавирусного кризиса в Индии.

По материалам УКРИНФОРМ
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