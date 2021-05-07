Кабмин работает над установлением справедливого прожиточного минимума

Правительство Украины работает над установлением справедливого прожиточного минимума в рамках инициативы президента по преодолению бедности в стране.
Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
“В рамках инициативы Президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума. Обсудили этот вопрос на совместном совещании с Минсоцполитики, Минфином, Минэкономики, Офисом президента, профильным Комитетом Верховной Рады и учеными”, – написал он.
Напомним, Минцифра предлагает внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета.
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