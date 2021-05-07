Кабмин работает над установлением справедливого прожиточного минимума

Правительство Украины работает над установлением справедливого прожиточного минимума в рамках инициативы президента по преодолению бедности в стране.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

“В рамках инициативы Президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума. Обсудили этот вопрос на совместном совещании с Минсоцполитики, Минфином, Минэкономики, Офисом президента, профильным Комитетом Верховной Рады и учеными”, – написал он.

Напомним, Минцифра предлагает внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2020 года в Украине увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова предлагает привязать в Украине прожиточный минимум сначала к 40% средней зарплаты по стране, то есть повысить его.

Минсоцполитики разработало ряд законопроектов, которые одобрены Правительством и представлены в Верховную Раду Украины, для оптимизации применения прожиточного минимума, повышения его размера и размеров государственных социальных гарантий.

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