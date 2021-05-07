Uber Shuttle возобновил работу в Киеве

С 11 мая сервис Uber Shuttle возвращается на маршруты Киева, а пассажиров ждет специальная акция: все поездки с 11 по 28 мая будут стоить всего 20 грн. Все 48 маршрутов будут такими же, какими были в начале года, за небольшими исключениями.

Кроме того, теперь каждая поездка на Uber Shuttle будет гарантирована. Если поездка не отменена по причине пользователя, Uber автоматически добавит промокод, который пользователь сможет использовать в UberX или PoolChance. Промокод будет действителен в течение 2 часов, и пассажир сможете добраться до места назначения бесплатно.

Как работает гарантированная поездка? Клиент заранее бронирует поездку на Uber Shuttle.

За 25-65 минут до начала поездки системе не удается найти водителя, и происходит отмена поездки.

На аккаунт клиента автоматически добавляется промокод на UberX и PoolChance. Сумма промокода соответствует стоимости поездки на UberX по маршруту, который был выбран для поездки на Shuttle.

Сервис отправляет электронное письмо и оповещение с информацией, что промокод был добавлен в аккаунт.

В течение двух часов с момента отмены Shuttle поездки клиент может заказать UberX или PoolChance и бесплатно добраться до места назначения. Во время заказа клиент увидит, что стоимость поездки будет изменена на 0 грн.

В Uber отметили, что Uber Shuttle продолжит работать в соответствии со строгим протоколом безопасности и гигиены. Водители, пассажиры и транспортные средства должны соответствовать правилам безопасности, предложенным правительством.