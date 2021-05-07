Uber Shuttle возобновил работу в Киеве

С 11 мая сервис Uber Shuttle возвращается на маршруты Киева, а пассажиров ждет специальная акция: все поездки с 11 по 28 мая будут стоить всего 20 грн. Все 48 маршрутов будут такими же, какими были в начале года, за небольшими исключениями.
Кроме того, теперь каждая поездка на Uber Shuttle будет гарантирована. Если поездка не отменена по причине пользователя, Uber автоматически добавит промокод, который пользователь сможет использовать в UberX или PoolChance. Промокод будет действителен в течение 2 часов, и пассажир сможете добраться до места назначения бесплатно.
Как работает гарантированная поездка? Клиент заранее бронирует поездку на Uber Shuttle.
За 25-65 минут до начала поездки системе не удается найти водителя, и происходит отмена поездки.
На аккаунт клиента автоматически добавляется промокод на UberX и PoolChance. Сумма промокода соответствует стоимости поездки на UberX по маршруту, который был выбран для поездки на Shuttle.
Сервис отправляет электронное письмо и оповещение с информацией, что промокод был добавлен в аккаунт.
В течение двух часов с момента отмены Shuttle поездки клиент может заказать UberX или PoolChance и бесплатно добраться до места назначения. Во время заказа клиент увидит, что стоимость поездки будет изменена на 0 грн.
В Uber отметили, что Uber Shuttle продолжит работать в соответствии со строгим протоколом безопасности и гигиены. Водители, пассажиры и транспортные средства должны соответствовать правилам безопасности, предложенным правительством.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевсовет снова подумает, строить ли на Оболони новый микрорайонВчера, 10:35 - 1402 9
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоуВчера, 10:10 - 3697 9
Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторамиВчера, 11:14 - 341 6
На реализацию новой космической программы Украина расходует ₴ 15 миллиардовВчера, 14:45 - 402 4
В Украине установят еще 200 камер автоматической фиксации нарушений ПДДВчера, 16:30 - 802 3
НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцыВчера, 19:55 - 5470 2
Рынок подержанных легковых автомобилей показал значительный рост: ТОП-5 самых популярных марокВчера, 09:02 - 4467
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоуВчера, 10:10 - 3697 9
Мошенники делают дубликаты карт украинцев с помощью банкоматовВчера, 11:30 - 2574
В Днепропетровской области идет строительство самой длинной автодороги Украины, — «Укравтодор»Вчера, 15:46 - 2082
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1741
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2260 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 688
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 877
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2328 5