Каждая одиннадцатая компания нарушает карантинные требования — Госпотребслужба

Территориальные органы Госпродпотребслужбы с 3 по 9 мая 2021 года проверили 28,83 тыс. субъектов хозяйствования: на каждом 11-м из них выявлены нарушения по соблюдению требований адаптивного карантина.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

«За период с 03.05.2021 по 09.05.2021 территориальными органами Госпродпотребслужбы проведено 28,834 тыс. мероприятий надзора, нарушения установлены на 2,449 тыс. объектов (8%), то есть на каждом одиннадцатом проверенном объекте. К нарушителям применялись соответствующие меры реагирования, в том числе предоставлены 2,89 тыс. предписаний (предложений), составлены 602 протокола, в 670 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 299 случаях проинформированы органы Национальной полиции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе проверены 11,99 тыс. объектов торговли продовольственными товарами. Нарушения относительно несоблюдения предпринимателями противоэпидемических мероприятий установлены на 1,33 тыс. объектов (11%). За несоблюдение требований противоэпидемических мероприятий предоставлены 1,349 тыс. предписаний, составлен 361 протокол об административном нарушении, в 290 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 128 случаях проинформированы органы Национальной полиции.

Также проверены 8,65 тыс. объектов торговли непродовольственными товарами, нарушения установлены на 646-ти (7%). По результатам проверок составлены 112 протоколов, предоставлены 705 предписаний, в 196 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 86 случаях проинформированы правоохранительные органы.

Из 3524 проверенных заведений общественного питания в 327-ми (9%) установлены нарушения. Предоставлены 345 предписаний (рекомендаций), составлен 91 протокол, в 80 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 44 случаях проинформированы органы Национальной полиции.

Из 688 парикмахерских и салонов красоты в 59-ти (9%) объектах выявлены нарушения санитарных требований. К нарушителям применялись соответствующие мероприятия, в частности предоставлены 63 предписания, составлены 18 протоколов, в 16 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 3 случаях проинформированы органы Национальной полиции.