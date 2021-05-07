Индонезия обсудит введение налога на прибыль от криптовалют

Власти Индонезии планируют обложить налогом прибыль, полученную в результате сделок с криптовалютами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя налоговой инспекции Нилмалдрина Нура.

По его словам, конкретный механизм налогообложения криптовалют находится на стадии обсуждения.

«Если в результате сделки получена прибыль, она подлежит обложению подоходным налогом. Налогоплательщик, получающий прирост капитала, должен уплатить налог и отчитаться о нем», — отметил Нур.

Законодательство Индонезии приравнивает цифровые валюты к биржевым товарам, но запрещает использовать их в качестве платежного средства.

Напомним, по данным исследования The Block, в октябре 2020 года на Индонезию приходилось 4,3% от совокупного трафика биткоин-бирж.