Индонезия обсудит введение налога на прибыль от криптовалют

Власти Индонезии планируют обложить налогом прибыль, полученную в результате сделок с криптовалютами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя налоговой инспекции Нилмалдрина Нура.
По его словам, конкретный механизм налогообложения криптовалют находится на стадии обсуждения.
«Если в результате сделки получена прибыль, она подлежит обложению подоходным налогом. Налогоплательщик, получающий прирост капитала, должен уплатить налог и отчитаться о нем», — отметил Нур.
Законодательство Индонезии приравнивает цифровые валюты к биржевым товарам, но запрещает использовать их в качестве платежного средства.
Напомним, по данным исследования The Block, в октябре 2020 года на Индонезию приходилось 4,3% от совокупного трафика биткоин-бирж.
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