Депутаты придумали, как заместить половину импорта газа

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5464, который станет ключевым для запуска и развития в Украине рынка биометана. Это, как заверяют в Госэнергоэффективности, позволит заместить 8 млрд «кубов» газа ежегодно.
«Учитывая, что в прошлом году Украина импортировала около 16 млрд кубометров газа, то фактически половину этого импорта можно обеспечить за счет производства отечественного биометана», — отметил замглавы Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.
Чтобы способствовать развитию этой сферы, на законодательном уровне предлагается ввести терминологию, определить особенности доступа производителей биометана к газотранспортным и газораспределительным системам.
Документ также предлагает ввести реестр производства, потребления биометана и порядок предоставления гарантий происхождения биометана.
Среди прочего принятие законопроекта позволит расширить возможности производителей биометана по реализации электрической и тепловой энергии непосредственно у потребителя и увеличить энергетическую эффективность утилизации производимого биогаза.
Еще один важный пункт — законопроект поможет уменьшить выбросы парниковых газов и повысить экономическую привлекательность биогазовых проектов для потенциальных инвесторов.
Напомним, в Украине заявили о возможности заместить природный газ его аналогом, производимым из сельскохозяйственных отходов, еще в середине апреля.
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