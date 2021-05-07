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Поставки бензина в США сокращаются после хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline

Поставки бензина в США сокращаются после хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline

Поставки бензина в некоторых частях Соединенных Штатов еще больше сократились во вторник, 11 мая. Хакерская атака закрыла крупнейший в стране продуктопровод Colonial Pipeline, что вызвало обеспокоенность по поводу скачков цен в преддверии летнего сезона.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания Colonial Pipeline заявила, что работает над возобновлением работы к концу этой недели после того, как кибератака вынудила ее прекратить работу в пятницу, 7 мая, перекрыв почти половину поставок топлива на Восточное побережье.

ФБР обвинило преступную группировку под названием DarkSide в атаке программы-вымогателя. Считается, что DarkSide базируется на территории России или в Восточной Европе. Киберэксперты отмечают, что хакеры избегают атак на компьютеры, использующие языки из бывших советских республик.

Однако в понедельник президент Джо Байден заявил, что не верит, что правительство России спонсировало взлом. “Пока что нет доказательств, основанных на наших разведывательных данных, что Россия замешана”, – сказал Байден.

В заявлении, опубликованном от имени группы DarkSide в понедельник, говорится: “Наша цель – зарабатывать деньги, а не создавать проблемы для общества”.

Программы-вымогатели – это тип вредоносного ПО, предназначенного для блокировки компьютеров путем шифрования данных и запроса оплаты за восстановление доступа. Не известно, сколько денег хотят хакеры, и Colonial не комментирует, заплатят ли они.

Спрос на топливо на юго-востоке США, регионе, который в значительной степени зависит от системы Colonial Pipeline, уже вырос, поскольку потребители опасаются надвигающейся нехватки.

Американская автомобильная ассоциация заявила, что средняя цена на бензин в стране выросла на 6 центов за неделю до 2,96 доллара за галлон, самого высокого уровня с мая 2018 года, и приближается к самому высокому уровню с 2014 года.

Компания Colonial Pipeline прокачивает по своей системе 100 млн галлонов топлива в сутки, а это составляет 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн американцев.

Если перерыв продолжится, поставщики топлива смогут отгружать его грузовиками и по железной дороге, чтобы восполнить некоторую нехватку. Министерство транспорта в воскресенье сняло ограничения для водителей бензовозов в 17 штатах, пострадавших от остановки.

По материалам РБК-Украина
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