0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Украэрорух в апреле обслужил 13 661 рейс

Украэрорух в апреле обслужил 13 661 рейс

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения (Украэрорух) в апреле обеспечило аэронавигационным обслуживанием 13 661 рейс в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха в Facebook.

Отмечается, что по сравнению с апрелем 2020 года, когда в Украине действовали карантинные ограничения и были прекращены полеты гражданской авиации, в апреле 2021 года количество авиарейсов выросло на 476,4%.

«Однако реалистичную динамику дает сравнение с соответствующим периодом докризисного 2019 года — авиатрафик нынешнего апреля на 43,4% меньше», — сообщили в Украэрорухе.

В прошлом месяце украинские авиакомпании выполнили 5 062 полета, что на 40,8% меньше по сравнению с апрелем докризисного 2019 года, а иностранные авиакомпании в апреле выполнили 8 599 полетов (на 44,9% меньше). По типам полетов воздушный трафик распределяется так: внутренние рейсы — 1 945 (на 24,6% меньше по сравнению с апрелем 2019 года), международные рейсы — 6 875 (-46,1%), транзитные рейсы — 4 841 (-45%).

«По опубликованным в апреле данным Евроконтроля, снижение объемов перевозок по сравнению с 2019 годом демонстрируют все сегменты европейского авиационного рынка, кроме грузовых перевозок. Больше всего снизился объем полетов лоукост-перевозчиков, уменьшилось количество регулярных и чартерных рейсов, а также бизнес-авиации», — добавляют в Украэрорухе.


Инфографика: Украэрорух

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.