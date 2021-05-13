Украэрорух в апреле обслужил 13 661 рейс

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения (Украэрорух) в апреле обеспечило аэронавигационным обслуживанием 13 661 рейс в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха в Facebook.
Отмечается, что по сравнению с апрелем 2020 года, когда в Украине действовали карантинные ограничения и были прекращены полеты гражданской авиации, в апреле 2021 года количество авиарейсов выросло на 476,4%.
«Однако реалистичную динамику дает сравнение с соответствующим периодом докризисного 2019 года — авиатрафик нынешнего апреля на 43,4% меньше», — сообщили в Украэрорухе.
В прошлом месяце украинские авиакомпании выполнили 5 062 полета, что на 40,8% меньше по сравнению с апрелем докризисного 2019 года, а иностранные авиакомпании в апреле выполнили 8 599 полетов (на 44,9% меньше). По типам полетов воздушный трафик распределяется так: внутренние рейсы — 1 945 (на 24,6% меньше по сравнению с апрелем 2019 года), международные рейсы — 6 875 (-46,1%), транзитные рейсы — 4 841 (-45%).
«По опубликованным в апреле данным Евроконтроля, снижение объемов перевозок по сравнению с 2019 годом демонстрируют все сегменты европейского авиационного рынка, кроме грузовых перевозок. Больше всего снизился объем полетов лоукост-перевозчиков, уменьшилось количество регулярных и чартерных рейсов, а также бизнес-авиации», — добавляют в Украэрорухе.
Инфографика: Украэрорух
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