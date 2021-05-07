В Днепропетровской области идет строительство самой длинной автодороги Украины, — «Укравтодор»

В Днепропетровской области круглосуточно и без выходных ведутся дорожные работы на трассе М-04 Знаменка — Луганск — Изварино. Эта автодорога будет наиболее протяженной в области и является частью самого длинного в стране международного маршрута.
Об этом передает пресс-служба «Укравтодора».
Работы ведутся сразу на нескольких направлениях: на участке 72 — 151 км от границы с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции, на 151 — 196 км от Криничанского поста полиции до черты города Днепр, а также от Павлограда в направлении Донецкой области.
Сейчас на трассе фрезеруют старое дорожное покрытие, расчищают обочины, обустраивают выравнивающий слой, укладывают верхний слой асфальта, устанавливают барьерные ограждения и наносят дорожную разметку.
Трасса М-04 является восточной частью маршрута М-30 Стрый — Изварино, получившего символическое название Дорога Единства. Этот путь начинается во Львовской области, идет через всю страну и заканчивается в Луганской области, на временно оккупированных территориях. Маршрут создают по программе Владимира Зеленского «Большая стройка».
Напомним, сейчас вокруг Днепра продолжается строительство объездной дороги.
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