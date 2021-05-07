Производители продуктов питания за год подняли цены почти на 30%

Оптовые цены производителей промышленной продукции в апреле 2021 года в сравнении с апрелем прошлого года выросли на 27,8%. Цены в пределах Украины выросли на 21,8%, за пределы Украины – на 52,6%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 28,4%, в том числе в пределах Украины – на 20,8%, за пределы Украины – на 54,7%.
Больше всего возросли цены в производстве сахара – на 68,9%, в том числе внутри Украины – на 72,1%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевсовет снова подумает, строить ли на Оболони новый микрорайонВчера, 10:35 - 1270 9
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоуВчера, 10:10 - 3379 9
Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторамиВчера, 11:14 - 298 6
На реализацию новой космической программы Украина расходует ₴ 15 миллиардовВчера, 14:45 - 315 4
В Украине установят еще 200 камер автоматической фиксации нарушений ПДДВчера, 16:30 - 661 3
Рынок подержанных легковых автомобилей показал значительный рост: ТОП-5 самых популярных марокВчера, 09:02 - 4143
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоуВчера, 10:10 - 3379 9
НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцыВчера, 19:55 - 3260
Мошенники делают дубликаты карт украинцев с помощью банкоматовВчера, 11:30 - 2121
В Днепропетровской области идет строительство самой длинной автодороги Украины, — «Укравтодор»Вчера, 15:46 - 2022
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1693
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2252 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 686
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 874
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2322 5