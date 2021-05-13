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Сколько зарабатывают frontend-разработчики в Украине: до 165 000 грн в месяц (инфографика)

Сколько зарабатывают frontend-разработчики в Украине: до 165 000 грн в месяц (инфографика)

Аналитики проанализировали ситуацию на рынке труда в области frontend-разработки. Это 10% всех вакансий в категории «IT/телеком» на рекрутинговом портале. Соискателей немного больше – 15% всех резюме в категории.

Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на данные портала grc.ua.

Чаще всего frontend’ов ищут работодатели из IT-индустрии (93% всех вакансий), банковской сферы (3%) и в маркетинговых агентствах (2%). Также разработчики нужны в сфере управления персоналом (1%), в категории «начало карьеры/студенты» (0,5%) и на рынке медиа (0,5%).

Большая часть вакансий предлагает работать удаленно или частично удаленно, совмещая нерегулярные походы в офис и работу из дома.

Сколько предлагают работодатели :

  • Frontend-разработчик зарабатывает от 44 000 до 164 500+ грн в месяц. Зарплата зависит от специфики компании, опыта специалиста;
  • средняя предлагаемая компенсация — чуть больше 67 000 грн;
  • Frontend-разработчик с опытом 3-6 лет может претендовать на компенсацию от 134 4000 грн в месяц. Но таких вакансий всего 7% в категории;
  • при этом даже начальный уровень зарплаты (от 44 000 грн) значительно выше среднего оклада по Украине (согласно данным grc.ua, в начале апреля средняя заработная плата в стране составляла 17468 грн).

Сколько хотят соискатели:

  • большинство кандидатов (46%) ищут работу в диапазоне до 18 500 грн, но при этом не имеют опыта работы, практически не знают английский и еще учатся в школе или на первых курсах университета (средний возраст претендентов на минимальную заработную плату в категории колеблется в районе 16-20 лет);
  • если же претендент владеет английским хотя бы на уровне Intermediate и, помимо обязательного JavaScript, пишет и на других языках программирования, тогда его финансовые ожидания намного выше.


Инфографика: grc.ua

Соискатели не всегда отвечают условиям работодателей:

  • только 59% кандидатов в своем резюме указали владение JavaScript;
  • еще половина кандидатов умеют работать с системой Git;
  • HTML5 владеют 43% желающих работать frontend-разработчиками;
  • понимание принципов jQuery в резюме указали только 30%.

При этом, несмотря на явное расхождение с требованиями, указанными в вакансии, и компетенциями соискателей, работодатели готовы брать начинающих frontend-разработчиков, вкладываться в их обучение и растить собственных специалистов — профессия очень востребована.

В среднем на одну позицию приходится 3 кандидатов (вакансии перекрывают потребность в работе на 36%).

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По материалам ain.ua
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