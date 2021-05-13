Сколько зарабатывают frontend-разработчики в Украине: до 165 000 грн в месяц (инфографика)

Аналитики проанализировали ситуацию на рынке труда в области frontend-разработки. Это 10% всех вакансий в категории «IT/телеком» на рекрутинговом портале. Соискателей немного больше – 15% всех резюме в категории.
Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на данные портала grc.ua.
Чаще всего frontend’ов ищут работодатели из IT-индустрии (93% всех вакансий), банковской сферы (3%) и в маркетинговых агентствах (2%). Также разработчики нужны в сфере управления персоналом (1%), в категории «начало карьеры/студенты» (0,5%) и на рынке медиа (0,5%).
Большая часть вакансий предлагает работать удаленно или частично удаленно, совмещая нерегулярные походы в офис и работу из дома.
Сколько предлагают работодатели :
Сколько хотят соискатели:
Инфографика: grc.ua
Соискатели не всегда отвечают условиям работодателей:
При этом, несмотря на явное расхождение с требованиями, указанными в вакансии, и компетенциями соискателей, работодатели готовы брать начинающих frontend-разработчиков, вкладываться в их обучение и растить собственных специалистов — профессия очень востребована.
В среднем на одну позицию приходится 3 кандидатов (вакансии перекрывают потребность в работе на 36%).
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