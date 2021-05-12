Какие страны мира и когда введут паспорта вакцинации (инфографика)

Недавно Европейская комиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса сертифицированными на территории объединения препаратами.

Речь идет о вакцинах компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca (CoviShield и AstraZeneca-SKBio). В Украине же могут ввести COVID-сертификат уже до 1 июля этого года. Какие страны в мире уже разработали паспорта вакцинации и что туда записывают, смотрите на инфографике «Слово и дело».

С 15 июня ЕС планирует ввести паспорта вакцинации для свободного передвижения граждан в пределах стран Евросоюза. В этом документе будут указаны имя и фамилия, QR-код, данные о вакцинации лица, тип вакцины, которой сделана прививка, болел ли человек COVID-19 и имеет ли антитела.

Китай соответствующие паспорта вакцинации ввел еще с 9 марта 2021 года. Этот документ китайцы могут использовать для въезда/выезда граждан за границу и путешествий внутри страны. Также этот сертификат с 1 марта действует в Венгрии и с 17 февраля в Бахрейне.

С 21 января текущего года такие паспорта уже действуют в Исландии, а с 1 января в России.

Израиль, который быстрее всего провел вакцинацию населения, начал выдавать «зеленые паспорта» еще в январе 2021 года. Их используют внутри страны для посещения учреждений, вход в которые разрешен только при наличии паспорта вакцинации и для выезда граждан за границу.

Австрия, Италия, Греция, Испания, Мальта, Болгария, Эстония, Люксембург, Канада, Великобритания, США, Япония, Кипр, Дания, Черногория, Португалия, Чехия, Словакия, Малайзия, Польша и Швеция еще рассматривают возможность введения паспортов вакцинации.

В частности в США еще не определились с позицией по введению таких документов, поскольку их наличие может углублять неравенство.

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