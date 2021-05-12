Какие страны мира и когда введут паспорта вакцинации (инфографика)

Недавно Европейская комиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса сертифицированными на территории объединения препаратами.
Речь идет о вакцинах компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca (CoviShield и AstraZeneca-SKBio). В Украине же могут ввести COVID-сертификат уже до 1 июля этого года. Какие страны в мире уже разработали паспорта вакцинации и что туда записывают, смотрите на инфографике «Слово и дело».
С 15 июня ЕС планирует ввести паспорта вакцинации для свободного передвижения граждан в пределах стран Евросоюза. В этом документе будут указаны имя и фамилия, QR-код, данные о вакцинации лица, тип вакцины, которой сделана прививка, болел ли человек COVID-19 и имеет ли антитела.
Китай соответствующие паспорта вакцинации ввел еще с 9 марта 2021 года. Этот документ китайцы могут использовать для въезда/выезда граждан за границу и путешествий внутри страны. Также этот сертификат с 1 марта действует в Венгрии и с 17 февраля в Бахрейне.
С 21 января текущего года такие паспорта уже действуют в Исландии, а с 1 января в России.
Израиль, который быстрее всего провел вакцинацию населения, начал выдавать «зеленые паспорта» еще в январе 2021 года. Их используют внутри страны для посещения учреждений, вход в которые разрешен только при наличии паспорта вакцинации и для выезда граждан за границу.
Австрия, Италия, Греция, Испания, Мальта, Болгария, Эстония, Люксембург, Канада, Великобритания, США, Япония, Кипр, Дания, Черногория, Португалия, Чехия, Словакия, Малайзия, Польша и Швеция еще рассматривают возможность введения паспортов вакцинации.
В частности в США еще не определились с позицией по введению таких документов, поскольку их наличие может углублять неравенство.
😷 О состоянии вакцинации в Украине — читайте новости и советы в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонамиВчера, 09:37 - 1256 24
Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте КиеваВчера, 14:00 - 1454 7
Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тоннВчера, 06:52 - 285 3
На вторичке ажиотаж: украинцы бросились скупать малогабаритное жилье3 ч. назад - 713 2
Куда вкладывать деньги частным инвесторам: советы экспертовВчера, 11:36 - 1918 2
Куда вкладывать деньги частным инвесторам: советы экспертовВчера, 11:36 - 1918 2
Новые правила переоформления субсидийВчера, 15:00 - 1760 1
Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте КиеваВчера, 14:00 - 1454 7
Смогут ли вас обмануть при оформлении каско (тест)Вчера, 13:15 - 1089
Самый дешевый кроссовер Skoda выходит на рынок (фото)Вчера, 23:00 - 944
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк8 ч. назад - 40
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронПозавчера, 16:50 - 245
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 241
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2626
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2569 2