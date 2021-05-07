Вывод бизнеса из «тени» может увеличить поступления в бюджет на 50-60%, — нардеп

Власть должна не увеличивать налоговое бремя для «белого» бизнеса, а уменьшать объем «теневого» из-за налоговой либерализации.

Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

«Белые предприятия и так имеют сейчас огромную налоговую нагрузку. Надо бороться и давать инструменты для того, чтобы из тени поднять большой пласт экономики, 40 и более процентов по разным данным, теневой экономики в Украине. Все они должны также платить налоги. Вы поймите, насколько мы можем увеличить поступления в бюджет. На 50−60%», — сказала Южанина.

По ее словам, сейчас Украина должна идти по пути налоговой либерализации, а не усиления налогового давления. Именно уменьшение налогов позволит вывести экономику из тени.

«Что порождает теневую экономику? Больше всего — невозможность уплатить налоговую нагрузку на фонд заработной платы. Потому что когда надо за каждые 100 гривен заплатить 415 гривен в бюджет, то, например, средний украинский бизнес такой налоговой нагрузки не выдерживает», — пояснила Южанина.

Она также напомнила, что именно такой результат дало уменьшение ЕСВ в 2016 году — в результате снижения ставки налога почти вдвое объем поступлений от него не изменился, то есть больше предпринимателей начали выплачивать людям «белую» зарплату.

«Когда в 2016 году снизили ставку единого социального взноса с 40 и более процентов, от 40 до 46, до 22%, за два года фонд заработной платы вырос до тех размеров, что в абсолютной величине единого социального взноса платили столько же. Почему он вырос? Потому что тогда была как раз и налоговая амнистия», — рассказала Южанина.

Напомним, ранее народный депутат Украины Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.