Вывод бизнеса из «тени» может увеличить поступления в бюджет на 50-60%, — нардеп

Власть должна не увеличивать налоговое бремя для «белого» бизнеса, а уменьшать объем «теневого» из-за налоговой либерализации.
Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
«Белые предприятия и так имеют сейчас огромную налоговую нагрузку. Надо бороться и давать инструменты для того, чтобы из тени поднять большой пласт экономики, 40 и более процентов по разным данным, теневой экономики в Украине. Все они должны также платить налоги. Вы поймите, насколько мы можем увеличить поступления в бюджет. На 50−60%», — сказала Южанина.
По ее словам, сейчас Украина должна идти по пути налоговой либерализации, а не усиления налогового давления. Именно уменьшение налогов позволит вывести экономику из тени.
«Что порождает теневую экономику? Больше всего — невозможность уплатить налоговую нагрузку на фонд заработной платы. Потому что когда надо за каждые 100 гривен заплатить 415 гривен в бюджет, то, например, средний украинский бизнес такой налоговой нагрузки не выдерживает», — пояснила Южанина.
Она также напомнила, что именно такой результат дало уменьшение ЕСВ в 2016 году — в результате снижения ставки налога почти вдвое объем поступлений от него не изменился, то есть больше предпринимателей начали выплачивать людям «белую» зарплату.
«Когда в 2016 году снизили ставку единого социального взноса с 40 и более процентов, от 40 до 46, до 22%, за два года фонд заработной платы вырос до тех размеров, что в абсолютной величине единого социального взноса платили столько же. Почему он вырос? Потому что тогда была как раз и налоговая амнистия», — рассказала Южанина.
Напомним, ранее народный депутат Украины Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевсовет снова подумает, строить ли на Оболони новый микрорайон11 ч. назад - 1090 7
Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами10 ч. назад - 261 6
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоу11 ч. назад - 3010 6
В Украине установят еще 200 камер автоматической фиксации нарушений ПДД5 ч. назад - 477 2
На реализацию новой космической программы Украина расходует ₴ 15 миллиардов7 ч. назад - 228 2
Рынок подержанных легковых автомобилей показал значительный рост: ТОП-5 самых популярных марок12 ч. назад - 3520
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоу11 ч. назад - 3010 6
В Днепропетровской области идет строительство самой длинной автодороги Украины, — «Укравтодор»6 ч. назад - 1847
Депутаты предлагают новый способ борьбы с зарплатой в конвертах - законопроект7 ч. назад - 1626
Мошенники делают дубликаты карт украинцев с помощью банкоматов10 ч. назад - 1436
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1634
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2193 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 684
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 867
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2308 5