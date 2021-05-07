Количество участников финансового рынка Украины сократилось еще на 30 компаний

В апреле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 2002 участников (на 31 марта) до 1971 (по состоянию на 30 апреля).
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Причины уменьшения. Это связано с принудительным исключением тех участников рынка, у которых не было никаких лицензий.
За апрель Национальный банк принял решение о регистрации 12 новых финансовых компаний и двух лизинговых компаний. В то же время четыре ломбарда, восемнадцать финансовых компаний, пять кредитных союзов, шестнадцать страховых компаний и два страховых брокера были исключены из списков.
В частности, 28 компаний из них были исключены, так ка у них не было ни одной действующей лицензии.
Также в апреле отменена регистрация внутрибанковской платежной системы «Гроші блискавкою», платежной организацией которой был АО «Кредобанк».
На данный момент небанковский рынок состоит из 173 рисковых страховщиков, 288 ломбардов (было 292), 311 кредитных союзов (было 316), 146 лизинговых компаний (было 144), 971 финансовой компании (было 977), 63 страховых брокеров (было 65). На платежном рынке работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами.
Принятые решения по вопросам лицензирования и регистрации:
Инфографика: НБУ
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