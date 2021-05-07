0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Количество участников финансового рынка Украины сократилось еще на 30 компаний

Количество участников финансового рынка Украины сократилось еще на 30 компаний

В апреле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 2002 участников (на 31 марта) до 1971 (по состоянию на 30 апреля).

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Причины уменьшения. Это связано с принудительным исключением тех участников рынка, у которых не было никаких лицензий.

За апрель Национальный банк принял решение о регистрации 12 новых финансовых компаний и двух лизинговых компаний. В то же время четыре ломбарда, восемнадцать финансовых компаний, пять кредитных союзов, шестнадцать страховых компаний и два страховых брокера были исключены из списков.

В частности, 28 компаний из них были исключены, так ка у них не было ни одной действующей лицензии.

Также в апреле отменена регистрация внутрибанковской платежной системы «Гроші блискавкою», платежной организацией которой был АО «Кредобанк».

На данный момент небанковский рынок состоит из 173 рисковых страховщиков, 288 ломбардов (было 292), 311 кредитных союзов (было 316), 146 лизинговых компаний (было 144), 971 финансовой компании (было 977), 63 страховых брокеров (было 65). На платежном рынке работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Принятые решения по вопросам лицензирования и регистрации:

  • в апреле в Национальный банк поступило 537 запросов от участников рынка;
  • наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 450;
  • количество запросов кредитных союзов составило 27 и страховщиков – 60;
  • в апреле количество запросов на аннулирование лицензий увеличилось на 54%, если сравнить с мартом. В то же время было выдано почти вдвое больше новых лицензий, чем в марте;
  • также в апреле в реестры были включены на 5 компаний больше, чем в прошлом месяце.


Инфографика: НБУ

Практические советы о том, как накапливать и приумножать свои сбережения – в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.