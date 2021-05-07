Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины вырос до 7,6 млрд гривен

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-апрель 2021 г. составили 159,6 млрд гривен, расходы – 167,2 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств Фонда достиг 7,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 56,1 млрд гривен.

Собственные средства составили 103,5 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытия недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 9,6 млрд гривен.



Инфографика: ПФУ

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Справка Finance.ua:

Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.

В 2020 году Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн гривен.

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